Gobernador señala falta de coordinación del municipio en materia de seguridad

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta pidió a las autoridades federales y municipales mayor colaboración para combatir la inseguridad en la entidad.

El mandatario lamentó que no ha recibido la “colaboración” de autoridades federales, así como de administraciones municipales en los trabajos contra la delincuencia que se realizan en el estado.

“Necesitamos coordinarnos mejor con las autoridades municipales, no hay coordinación con las policías de los tres niveles gobierno, no se debe pensar que el gobierno del estado es el que debe de aclarar todo lo que ocurre en los municipios, por qué no nos ayudan las policías municipales a esclarecer los hechos, no nos ayudan, no recibimos la colaboración de ninguna autoridad municipal, y eso no puede ser”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla