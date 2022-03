Gobierno aprueba vía alterna a la autopista México-Puebla; costará más de 367 mdp

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció que la empresa Pinfra construirá una vía alterna en la autopista México-Puebla, a la altura del Periférico Ecológico, que reducirá el tráfico en la zona de Volkswagen; la cual tendría un costo de 367 millones 376 mil 395 pesos.

Barbosa Huerta aclaró que la obra será realizada por la firma que construyó el segundo piso de la autopista en el gobierno morenovallista, por ello no habrá una licitación.

Explicó que esa ruta permitirá mejorar las condiciones de acceso y salida al segundo piso de la autopista agregó, habrá mejor circulación y seguridad en este tramo.

“La obra la llevará a cabo la empresa Pinfra, no nosotros. No vamos a hacer licitación de esta obra (…) Es una obra que permitirá mayor agilidad y más seguridad, pero es la empresa la que lo hará, no nosotros”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla