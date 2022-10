Gobierno ayudará con deuda de alcaldes pasados en Huauchinango

El titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que apoyará al alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, para cubrir la deuda que dejaron de pagar las administraciones pasadas; además, lo llamó a denunciar cualquier situación irregular que encuentre de los anteriores gobiernos.

Durante el primer informe de actividades de López Angulo, el mandatario poblano señaló que la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) será la que brinde “todo el apoyo” al Ayuntamiento para subsanar la deuda.

Parte de la deuda de Huauchinango, deriva del servicio de alumbrado público a Comisión Federal de Electricidad (CFE), por el que la Comuna ha erogado 15 millones 252 mil 311 pesos en el último año; y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la cual se le destinó 4 millones 525 mil 383 pesos.

Así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por cobro de Impuesto Sobre la Renta (ISR), en este rubro se erogó 4 millones 938 mil 414 pesos; y por adeudos a Banobras, por el que se gastó este año 2 millones 728 mil 496 pesos.

Asimismo, el gobernador llamó a López Angulo a denunciar cualquier acto irregular que encuentre de las administraciones pasadas, luego de que el edil de Huauchinango reveló que la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que había un probable daño patrimonial de 271 millones 520 mil 474 pesos, por el proceso de entrega-recepción.

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, también afirmó que apoyará al Ayuntamiento de Huauchinango para la construcción de un nuevo mercado municipal.

“Me da vergüenza que te hayamos dado tan poquitas obras (…) y me he comprometido con Rogelio a construirles para ustedes una obra que me he planteado como la más importante y necesaria, el mercado acá en Huauchinango”

Miguel Barbosa Huerta