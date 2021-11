Gobierno de Puebla ignora por dónde pasan ductos de Pemex

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que su administración desconoce por dónde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la entidad, y que al parecer sí la van a compartir.

“No sabemos nosotros, dónde pasan los ductos; porque Pemex no nos informa. He pedido que me manden esa información, y al parecer nos la van a compartir para que podamos conocer dónde están las zonas prohibidas”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla