Gobierno de Puebla no permitirá la incitación de grupos criminales en cierre de carreteras

En Puebla no se permitirá que grupos criminales inciten y manipulen a los pobladores para bloquear carreteras y autopistas para interés ajenos, advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Esto, tras el bloqueo de la autopista México-Puebla por ciudadanos de San Juan Taxco, de San Martín Texmelucan, que exigían la búsqueda de un joven presuntamente desaparecido la tarde del pasado lunes.

Al respecto, el mandatario poblano reveló que hasta el momento no está claro el motivo de la manifestación, toda vez que la familia no quería denunciar y evitó dar información del joven, por lo que, afirmó, pudo haber sido motivada por criminales.

“Se dijo que protestaban porque un joven había desaparecido, levantado, no hay precisión (…). Se liberó a las 3:40, cuando los papás casi fueron forzados por el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan a ir a presentar su denuncia, los papas del supuesto muchacho que no se sabe su edad, no quieren decir su edad, el nombre sí está, pero su edad y demás características no. No querían presentar la denuncia y ahora se dice qué hay otra razón”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla