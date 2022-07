Gobierno de Puebla respalda iniciativa de asientos exclusivos para mujeres en transporte

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta pidió a los legisladores del Congreso del Estado que la iniciativa de asignar asientos exclusivos para mujeres en el transporte público sea verdaderamente útil y no sólo una cuestión declarativa.

El día de ayer, martes 12 de julio, los diputados que integran la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado aprobaron una iniciativa la cual busca establecer que las mujeres tengan espacios reservados dentro de las unidades del transporte público.

Al respecto, el mandatario expresó su agrado por esta propuesta; aseguró que favorece a la creación de una nueva cultura en el uso del transporte público, no obstante, exhortó a los legisladores a que no se trate de una cuestión declarativa o una iniciativa imposible.

“Me gusta, pero espero que esté completa, no sea que se apruebe y no sirva de nada, o que no se pueda cumplir, porque entonces sería una reforma legal solo declarativa verdad, es una cultura nueva la que se tiene que promover en el transporte público. Me gustó la idea, pero espero que se vuelva útil, no que sea solamente una cuestión declarativa”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla