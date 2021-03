Gobierno del estado define 21 centros de vacunación para evitar aglomeraciones

Veintiún centros de vacunación se establecerán en unidades médicas de la ciudad de Puebla, esto para evitar aglomeraciones como las que se observaron el lunes en Ciudad Universitaria, declaró en conferencia matutina el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

La nueva logística contempla la inclusión de hospitales de los diferentes institutos como el IMSS, Issste e Issstep.

Aunque aún no se dieron a conocer los puntos donde se aplicarán las vacunas, de acuerdo con el secretario, ya se definieron cuatro filtros para evitar las aglomeraciones: el primero es la designación por apellidos de acuerdo al abecedario; el segundo es por edad.

El tercero de acuerdo a la dirección, es decir, las personas deberán asistir al centro de vacunación más cercano a su domicilio, y el cuarto, si la persona tiene alguna discapacidad.

Es de recalcar que el cambio de sedes aplicará para las personas que están programadas para el jueves 1 de abril a las 17 horas, en la facultad de Cultura Física de la BUAP.

Para que se les asigne una nueva sede, las personas deben ingresar a la página de la Brigada Correcaminos (https://www.brigadacorrecaminospuebla.com.mx/)

El gobernador reflexionó que el caos derivado de la generación de grandes concentraciones humanas ha sido un factor de peso para descartar un recinto de las dimensiones del estadio Cuahutémoc como sede para la vacunación en Puebla capital. También resaltó la importancia de que en el futuro sean preferentemente centros de salud los que se destinen a este propósito:

La vacuna se pone donde nos llevaron de niños; ahí es donde se vacuna uno. No se trata del reemplazo de nadie, sino que en Puebla se tomo la decisión de que no fuera en el estado Cuahutémoc o en otros lugares enormes.

Ante la pregunta formulada al gobernador Miguel Barbosa sobre en qué momento se piensa aplicar la vacuna, el gobernador presumió que cuenta con protección prenatal y divina:

Yo ya nací vacunado. Dios me ha cuidado. Ha habido muchas gentes cercanas a mí que han salido positivas. Primero Dios y después mi mujer, que me han cuidado mucho. Tengo esta cosa que se llama ionizador de aire, a la que le tengo mucha fe. Mi oficina la sanitizan todos los días. Por ahí le pido al doctor que me guarde una vacunita