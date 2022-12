Gobierno estatal analiza continuidad de Estrella de Puebla, Teleférico y Tren turístico

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que su administración está analizando la continuidad de los proyectos que impulsaron los gobiernos pasados, como la Estrella de Puebla, el Teleférico y el Tren Turístico.

En conferencia de prensa, el mandatario aclaró que su gobierno no está en contra de las obras, pero reconoció que la operación de estas han provocado un daño financiero importante para el estado.

Adelantó que algunos proyectos podrán continuar y advirtió habrá otros que no lo hagan, ya que superarían las finanzas de Puebla.

“Trataremos de ver cuáles son los mecanismos adecuados para poder hacer que este tipo de acciones, que son de los poblanos, no de un gobierno, tengan una actividad real. Lo que no sirva, asumiremos la responsabilidad de decir: no es posible mantener esto financieramente y tomaremos las decisiones adecuadas”

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla