Gobierno estatal investigará muerte de embarazada en hospital de Atlixco

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió abrir una investigación ministerial por el caso de una embarazada de 25 años, quien habría fallecido, tras no ser atendida en el Complejo Médico “Gonzalo Río Arronte” en Atlixco.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que, de corroborarse este hecho, sería un asunto “gravísimo”, debido a que se trataría de negligencia médica.

“Quiero que se inicie una investigación ministerial, claro que sí (…) No voy a permitir que se haya descuidado por no atender y haya habido un desenlace así, y si no es así, no procederemos, porque las grillas son grillas. Es gravísimo de haber ocurrido y es para meter a la cárcel a quienes sean responsables”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla