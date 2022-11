Gobierno expropiaría los más de 70 locales de la 46 que venden ilegalmente

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que se analiza la expropiación de más de 70 locales y bodegas de la zona de la 46 Poniente, en Puebla capital, los cuales fueron identificados con el comercio ilegal de autopartes.

El ejecutivo estatal explicó, en videoconferencia de prensa, que la declaratoria de utilidad pública que se plantea para esta zona sólo aplicará en inmuebles que están identificados con actividades ilícitas.

En tanto, a los comercios que trabajan de manera legal, dijo que pueden continuar laborando de manera normal, ya que no se les expropiará ni reubicará.

“Son más de 70 lugares y vamos sobre ellos, no sobre el comercio legal y honrado, no, que no tengan temor los comerciantes honrados, no los vamos a reubicar, solamente es expropiar los inmuebles destinados a actividades ilícitas”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla