Gobierno federal no es indiferente a asesinatos en el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración no es indiferente a los feminicidios y homicidios en el país.

“Lo de los datos en el caso de feminicidio (966 el año pasado), pues sí pueden estar relacionados con el hecho de que antes no se clasificaba el delito (como tal). Vamos a seguir garantizando la seguridad, la paz; es nuestro trabajo y hacemos todo. No somos indolentes, tenemos convicciones, principios. Sobre todo, somos humanistas y no le damos la espalda a los dolores de los semejantes, del prójimo”, afirmó en su conferencia matutina.