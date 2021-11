Gobierno halla túnel directo a toma clandestina en Xochimehuacán

En la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, las autoridades hallaron un túnel que suponen era para acceder a una toma clandestina, y los vecinos ubicaron otra más al interior de una vivienda a 200 metros de la que provocó cuatro explosiones en la zona cero, la madrugada del pasado domingo.

Ante esta situación la autoridades municipales iniciarán una revisión minuciosa a gaseras colindantes de la zona

De acuerdo al hallazgo que realizaron vecinos de la zona, este martes, la toma clandestina tiene al menos tres metros de diámetro, misma que se encuentra en el interior de una vivienda.

En conferencia de prensa, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dio a conocer el hallazgo del túnel, tras la tragedia que devastó viviendas en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, por las explosiones de una toma clandestina que dejó una persona muerta y cerca de 20 heridos.

La investigación se llevará a cabo con ediles en todas las gaseras, ya que se sospecha que muchas de éstas estarían conectadas a tomas clandestinas, siendo un riesgo latente para la población.

Barbosa Huerta aseveró que las gaseras no reparten el combustible, sino que lo hacen distribuidores de manera particular, que llegan, cargan los cilindros y se encargan de repartirlos a los domicilios; incluso algunas pipas también son de particulares y no de las gaseras, que afirmó tendrán que verificar.

Además, el gobernador afirmó que no se puede repetir lo que sucedió la madrugada del domingo, y se irán a fondo en la revisión a las diferentes gaseras, acción que es facultad de Profeco, pero en la que el gobierno trabajará junto con los ediles.

“Haremos juntos una revisión a las gaseras. Podría haber tomas clandestinas a dos metros. La gasera frente al terreno en el que se hallaba la toma clandestina estás siendo investigada” “A los alcaldes juntos hagamos una revisión de la distribución de gas y de las gaseras. Seguridad Pública Estatal encontró un inmueble en el que se construía el túnel, suponemos para conectar a una toma clandestina” Luis Miguel Barbosa Huerta

El mandatario resaltó que van a tomar decisiones para resolver estos hechos y resguardar la seguridad de los ciudadanos.

