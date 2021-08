Gobierno, ni busca ni deja buscar: familiares de desaparecidos

Por Gabriel Díaz

“¿Qué me queda más que seguir luchando? Porque ellos (el gobierno) no buscan, pero tampoco nos dejan buscar; esta es la lucha que nos ha tocado”, esas fueron las palabras de la señora Guadalupe, familiar de una persona desaparecida y quien lleva buscándolo desde el 23 de septiembre de 2019.

Esas palabras luego de que ayer 24 de agosto, el Congreso del Estado votó y aprobó la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

No obstante, la propuesta que se avaló fue recriminada por las familias de las víctimas; así como por colectivos, asociaciones y hasta por la Ibero, por dejar de lado y restarle voz y participación a los y las familiares.

«Decepcionada del trabajo legislativo»

En entrevista con El Ciudadano, la señora Guadalupe, quien busca a su esposo, se dijo decepcionada del trabajo legislativo, pues aunque se propuso hacer las modificaciones a la iniciativa, la mayoría de los y las diputadas las rechazó.

“Nos visitan en la casa y nos prometen, pero cuando ya tienen un puesto de servidor público ya no se acuerdan de que llegaron a mi casa o la casa de cualquiera de este grupo. Prometen y no cumplen” Señora Guadalupe

Iniciativa a futuro

Incluso expresó que los esfuerzos y la lucha de quienes han promovido la iniciativa no son sólo para ellos o sus víctimas, sino que es el precedente para que las futuras víctimas y familiares de personas desaparecidas no tengan que sufrir lo que ellas y ellos han atravesado.

Y contó su lucha: “cada que yo le llamó al agente ministerial pidiendo información es la fecha en la que no me dice nada. Los datos que se habían recabado se perdieron. Mi esposo va a hacer dos años que desapareció; fue el 23 de septiembre de 2019.

“La última vez que yo fui a hacerle la visita al Ministerio Público me dijeron que estaba reposando su maternidad, que llevaba tres meses. Estas personas creen tenerlo todo; para mí fue una decepción que me dijeran que estaba reposando. Eso a mí no me importa, me importa que se me haga justicia.

“Ya teníamos datos para hacer la búsqueda y se perdieron. No sabemos nada… es desgastante. Como servidores públicos son una porquería… me da tristeza expresarme de esa manera pero no encuentro otras palabras”.

“Aún con sus deficiencias, la ley es el logro de la familias”

María Luisa Núñez, otra integrante del colectivo y quien busca a su hijo desaparecido, expresó que la aprobación de la ley, “aún con sus deficiencias”, es logró de las familias.

“La ley se le debe única y exclusivamente al sacrificio de los familiares. Nada le debemos al gobernador, al contrario, nos sale debiendo. Nada le debemos a esta legislatura, con la excepción y el reconocimiento a la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval y Rocío García Olmedo” María Luisa Núñez

Integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla

Sobre la permanencia del plantón sobre la calle 3 Poniente, a espaldas del Congreso local, las familias integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos expresaron que permanecerán con su toma pacífica de la calle como un acto de resistencia y reproche hacía el gobierno por su falta de voluntad política.

“No puede haber acuerdos cuando el gobierno no se acerca. No se pueden establecer acuerdos que ni siquiera se hicieron. El plantón es un acto de resistencia» “Siempre vamos a permanecer en plantón. Cada acto y cada movilización serán en plantón. Vamos a visibilizar que el gobierno nos debe que ellos regresen a casa. Permaneceremos en plantón hasta que ellos regresen” familias integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos

