Gobierno local aplicará la ley en toma de empresa Bonafot en Juan C. Bonilla

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que están listos par aplicar la ley en el estado, con respeto; esto al señalar que la Organización Pueblos Unidos no tiene el derecho de permanecer en las instalaciones de la empresa Bonafont, en el municipio Juan C. Bonilla, acción que no avalan, por tal, dijo que su obligación es aplicar la ley.

“No tienen el derecho de haber ocupado ese lugar y el derecho se ejerce a través de la ley. La empresa Bonafont a presentado denuncias que están estancadas; es un asunto que tiene una especie de combinación de todo tipo de cosas, ahí se aloja gente que actúa de buena fe y por eso tenemos mucho que actuar. Y muchos que no actúan de buena fe. Y en el estado de Puebla respetando de manera estricta y absoluta los derechos humanos, estamos obligados a aplicar la ley” Luis Miguel Barbosa Huerta

Reprueban acción

El mandatario estatal acotó que esta situación no la pueden aprobar, ya que debe respetarse la ley; al afirmar que las autoridades federales no tienen interés en intervenir en el tema.

“Las autoridades federales no tienen interés en participar. pero en Puebla se respeta la ley; no podemos nosotros avalar acciones así» «Repito, en el movimiento hay gente de buena fe, pero otros no actúan así. Estamos listos para aplicar la ley en Puebla de manera muy respetuosa a los derechos humanos» Luis Miguel Barbosa Huerta

“La Casa de los Pueblos”

Así lo señaló en conferencia de medios virtual, luego que la organización Pueblos Unidos, desde inicios de septiembre instalara en el inmueble que ocupaba la empresa Bonafont, la Altepelmecalli, “La Casa de los Pueblos”, en el municipio de Juan C. Bonilla.

Las instalaciones de la compañía embotelladora de agua potable son utilizarlas para actividades sociales, culturales, y de lucha, tras la toma de éstas en protesta por el saqueo del vital líquido.

La empresa extraería 20 litros por segundo de agua, acción que sería una de las causas que detonarían el origen del gran Socavón en los terrenos de sembradíos en la comunidad de Santa María Zacatepece de esa demarcación, de acuerdo al dictamen oficial del gobierno del estado.

