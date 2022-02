Gobierno urge apoyo a Comunas de Cholula y Puebla para frenar «arrancones»

El gobernador Miguel Barbosa Huerta urgió apoyo a los Ayuntamientos de Puebla y San Andrés Cholula para frenar las carreras de autos clandestinas, conocidas como “arrancones”, en las principales avenidas como la Vía Atlixcáyotl.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que los municipios se deben involucrar para implementar operativos contra este tipo de prácticas y no solaparlas, pues es un riesgo para los poblanos.

Aseguró que la noche del jueves escuchó desde su casa los arrancones, los cuales, dice, se incrementaron debido al cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues en ese lapso se dejó de hacer operativos.

“Los escuché en la noche cuando estaba en la casa como a las 12 de la noche, era como un zumbido, les prometo a los poblanos que no volverá a ocurrir, (…) pero sí los escuché, me parecía como una tormenta de aire, eran ellos, los canijos, ¿A cuánto van? ¿A qué velocidad van?, se los dijo a ellos y a los poblanos, no lo vamos a permitir y pido a los ayuntamientos de Puebla y de Cholula su apoyo porque también es su responsabilidad hacer operativos”.

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla