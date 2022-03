¿Qué hay detrás del golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscar?

El ganador del Oscar Will Smith vivió junto con Chris Rock uno de los momentos más polémicos en la historia de los Premios Oscar. Todo ocurrió después de que Rock saliera al escenario del Teatro Dolby para presentar el Oscar el Mejor Documental e hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith. Will no se quedó a escuchar, sino que subió al escenario y golpeó a Chris Rock en la cara.

Si bien el detonante de la agresión fue la broma contra Jada, quien ya reconoció publicamente que sufre alopecia, la enemistad entre los Smith y Chris Rock se remonta años atrás.

Se sabe que antes de todo esto, Will Smith, Jada Pinkett Smith y Chris Rock eran amigos. Acostumbraban a asistir juntos anumerosos eventos y entregas de premios. Incluso, Rock apareció en un capítulo de «El príncipe de Bel-Air». También trabajó junto con Smith en un contrometraje de un falso documental de Spike Jonze.

Algunos cuentan que la tensión entre ambos comenzó por un posible «affaire» entre Jada y Chris. Los dos trabajaron en las tres películas de «Madagascar» y ahí pudieron tener una aventura. Aunque no existe ninguna prueba de esto, el matrimonio abierto entre Will y Jada y el posterior divorcio de Chris hiceron correr los rumores.

Luego llegó la ceremonia de los Oscars de 2016. En ese año Jada participó en el boicot a la ceremonia por su falta de diversidad racial y Will no logró nominación. Chris Rock fue el presentador del evento y en su discurso de apertura hizo dos chistes a costa de los Smith.

A Jada le dedicó un comentario machista. Insinuó que la actriz ni siquiera fue invitada a la gala y se atrevió a cosificar a Rihanna. «Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. ¡No fui invitado!«.

Sobre Will Smith, Rock hizo mención de la participación de Smith en una película no muy aplaudida por la crítica. «No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!».

Hasta el momento continúa la discusión sobre lo que todo mundo vio en la ceremonia del Oscar: el puño de Will Smith sobre la cara de Chris Rock. Se plantea la cuestión de si deberían quitarle el Oscar a Smith, quien tiene suerte de que su antiguo amigo no levantara una denuncia ante la policía.

Foto: Agencias

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com