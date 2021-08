Grajales, firme por la rectoría; Vélez aún lo sigue pensando

Puebla, Pue. 19 de agosto 2021. Guadalupe Grajales y Francisco Vélez, aspirantes a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), no descartan emprender acciones jurídicas para tumbar el actual proceso de sucesión rectoral de la universidad.

En entrevistas por separado con El Ciudadano, coincidieron en que realizar el proceso de elección de nuevo rector o rectora sin antes cambiar el Consejo Universitario es una violación a los estatutos de la casa de estudios.

Guadalupe Grajales, extitular de la Secretaría General de la BUAP, expresó que buscará que los derechos políticos de la universidad, los universitarios y los aspirantes a la rectoría sean respetados:

“No hemos emprendido acciones jurídicas, pero lo estamos considerando; yo no descarto emprender acciones para que previo al nombramiento del nuevo rector o rectora se realice el cambio de consejo”.

Aseguró que sus intenciones de contender siguen firmes y expresó que podría llevar dos procesos: su participación en el proceso electoral y las acciones contra el mismo.

Sobre la demanda de amparo contra el actual proceso que reveló el rector Alfonso Esparza Ortiz al emitir la convocatoria, dijo que “hubo un manipuleo” de la información, al vender el desechamiento como un triunfo.

“Es una falacia de ignorancia: por no saber, se concluye algo. No sabemos nada del amparo, quién lo presentó o cuál fue el acto reclamado ni cómo se planteó, pero cuando un amparo es desechado es por notoria improcedencia. Fue un desechamiento, es decir, ni siquiera se admitió”, expresó.

Acerca de los nombramientos de las Comisiones de Auscultación y Electoral, encargadas de ejecutar los diferentes procesos de la convocatoria, dijo desconocer a quienes las conforman, pero, expresó, “si es una convocatoria aprobada por un consejo que es ilegal, debe ser igual de ilegal (…) se puede esperar cualquier cosa”.

Reiteró que esperará los tiempos para presentarse ante la Comisión de Auscultación para comenzar con el proceso electoral.

Hay una actitud facciosa: Vélez

El académico Francisco Vélez Pliego apuntó que buscará emprender acciones legales para que se renueve el Consejo Universitario y luego se realice la sucesión rectoral.

“Me he reunido con otros universitarios, quienes no defienden ninguna candidatura, pero van a participar y han expresado su preocupación porque el rector no convoque a la renovación del consejo”, dijo.

Además, Vélez Pliego señaló al rector Esparza Ortiz de operar “de manera facciosa para imponer una candidatura (…) no actúa de manera imparcial; ha estado interviniendo en el proceso y promoviendo una candidatura”.

De las personas que operarán las comisiones dijo que “son personas que él (el rector) designa; no hay equidad ni certeza de que el procedimiento garantice que no habrá manipulación”.

Acerca de su participación en el proceso que marca la convocatoria señaló que “es una decisión que no depende en su totalidad de él y que aún tiene que valorar las circunstancias y las opciones jurídicas”.

