Guadalupe Grajales denuncia más irregularidades por parte de la BUAP contra su candidatura

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 14 de septiembre de 2021. A tres días que concluya su campaña electoral, la candidata a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Guadalupe Grajales, denunció presuntas irregularidades de la Comisión Electoral en la contienda interna ante las impugnaciones que ha presentado, y planteó sus propuestas universitarias en un video en sus redes sociales.

La académica indicó en un correo que envió a medios de comunicación que el pasado 7 de septiembre presentó una impugnación ante la Comisión Electoral que ha sido desechada porque no reconocen al Dr. Abraham Moctezuma como su representante ante la comisión electoral.

Indicó que “hizo públicas las peticiones e impugnaciones hechas ante la comisión electoral que no ha respondido ni responderá porque de hacerlo, socavaría su propia actuación dentro del proceso electoral”.

Además, informó que impugnó la validez del mencionado “instructivo” y por supuesto no he recibido respuesta alguna, así como solicitar el padrón preliminar, una grabación de una entrevista y la lista de consejeros universitarios vigentes, solicitudes que dijo no ha recibido respuesta.

Este martes la aspirante a la rectoría en un video que subió a las redes sociales con un fondo musical “Lupita rectora, voy a ganar”, plantea sus propuestas a lo universitarios con el lema: “Mi compromiso es con todos”.

Entre ellas se encuentran: transparencia en la rendición de cuentas, certeza laboral de todos, la educación laica y gratuita, así como plural, integral, útil, y actualizada.

Además se comprometió con el estudiantado a acabar con las múltiples formas de violencia sexual, simbólica y política. “Antes de implementar rígidas medidas punitivas, que tensen más las relaciones de género, atenderemos y resolveremos los problemas que enfrentan los jóvenes», se indica en el video de propuestas.

De mismo modo, prometió un trato equitativo en el mejoramiento de las condiciones laborales al interior de la BUAP, y administrará de manera equitativa los recursos de la Universidad.

Del mismo modo se comprometió a impulsar becas, y movilidad para todos, con el intercambio estudiantil, a nivel nacional e internacional, así como crear y dar continuidad a los posgrados universitarios.

