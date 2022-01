Guadalupe Grajales se destapa para buscar en 2025 la rectoría de la BUAP

La excandidata a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Guadalupe Grajales Y Porras, destapó su intención de buscar nuevamente el cargo más alto dentro de la Máxima Casa de Estudios, luego de competir sin éxito en 2021.

En entrevista, la también exsecretaria General dijo que seguirá el movimiento dentro de la universidad para incentivar la participación democrática en la comunidad, pues señaló que hay una estructura «vertical» desde el Consejo Universitario, órgano de gobierno de la BUAP.

«El funcionamiento es vertical, no hay posibilidades de que se generen representaciones genuinas, sobre todo en los maestros, no pueden ser consejeros quiénes no son definitivos. Hay un mecanismo laboral que impide la participación», dijo,

Guadalupe Grajales y Porras

Excandidata a la rectoría de la BUAP