Ha habido una elección democrática con un gobierno garante: Alejandro Navarro, senador chileno y observador el 6 de junio

Un grupo de observadores internacionales, en el que estuvo el senador chileno, Alejandro Navarro, calificaron como positiva la jornada electoral del pasado domingo 6 de junio.

En su intervención, Navarro, quien también preside el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, recordó que estuvo presente en las elecciones mexicanas de 2006, 2012 y 2018. “Estas elecciones (2021) me han dejado con una profunda tranquilidad de que el proceso democrático se realiza en el marco de la democracia. Ha ganado México”, enfatizó.

“Hoy en día la democracia se ha ejercido en México, se ha ejercido por el pueblo. La hemos constatado en las calles, en los centros de votación, lo hemos constatado en el debate político que nunca está exento de diferencia; pero esa es la política, y esa es la democracia.

“Quiero señalar el clima de respeto en las casillas que me tocó visitar en Puebla y en Tlaxcala dan cuenta de un elemento nuevo; esta elección fue diferente. (…) La democracia consiste en el que las mayorías respetan a las minorías, pero las minorías también respetan a las mayorías que ganan la elección», señaló en rueda de prensa.

“Nuestro llamado como observadores, como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es qué en las elecciones, los resultados se respetan. Lo más importante para mí es que ha habido una elección democrática con un gobierno garante, para que las elecciones se realicen con libertad plena, en secreto y con amplia participación, han votado más del 50 por ciento de los mexicanos y mexicanas, esa es una extraordinaria participación en América Latina y en el mundo, que vote más de la mitad de los que están inscritos en un padrón electoral es un gran resultado, y hay que destacarlo porque hay confianza y hay ánimo de participar. Alejandro Navarro, senador de Chile

El político sudamericano agregó: “Tengo la esperanza y creo que México no merece ningún tipo de injerencia ni intervención extranjera. Los mexicanos son libres y autónomos y son capaces de determinar su presente y su futuro. Quiero señalar que me preocupa la presencia de la OEA y en especial Luis Almagro y el rol que ha jugado en las elecciones en América Latina, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, en Nicaragua, donde ha jugado un rol que yo califico de injerencista. México tiene la dignidad y la soberanía para no aceptar ningún tipo de injerencia”.

Navarro recordó el golpe de estado realizado en Bolivia después de la reelección de Evo Morales en 2019; tras lo cual fue recibido en México antes de partir a Argentina y poder volver a su país con la realización de unos nuevos comicios donde resultó ganador Luis Arce.

Por último, Alejandro Navarro destacó la solidaridad que México ha tenido con otras naciones latinoamericanas y celebró que se cumpla la voluntad popular en las elecciones.