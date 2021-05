“Habrá justicia” en tragedia del Metro, promete AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá justicia para todas las víctimas del derrumbe en la Línea 12 del Metro.

En su conferencia mañanera, el presidente de México llamó a no usar la tragedia con fines políticos y electorales.

Refirió que la conmemoración de la Batalla de Puebla se realizará “aún estando de luto por la desgracia” por el colapso del Metro.

Sobre un dictamen penal, señaló que no hay fecha porque “se tiene que llevar a cabo una investigación a fondo”.

Puntualizó que, de ser necesario, el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México contará con presupuesto extra.

Además, criticó a la Coparmex capitalina por atribuir derrumbe en la Línea 12 a la austeridad.

En marzo se rompió récord mensual de remesas con 4 mil 152 millones de dólares, por lo que AMLO pronosticó nuevo incremento en abril.

«Hay que agradecerle a los paisanos, nuestro apoyo, porque este dinero se dispersa abajo», manifestó.

El presidente considera que está creciendo la economía mexicana, destacando un incremento en el comercio exterior.

Para López Obrador los pronósticos de crecimiento económico siguen estando de 5 a 5.5 por ciento.

“Desde que estamos, no hemos tenido depreciación de la moneda. Seguimos estando estables… no ha habido devaluación”, expresó.

Destacó la recuperación de empleos durante abril, además de la mejoría en el turismo. “Se están creando empleos como nunca en Tabasco, Chiapas y Campeche”.

“Mi consejo es no a lo material, no a la ambición al dinero, porque te vas a desgraciar, recibe lo que necesites para vivir, que no sea tu obsesión el dinero”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México