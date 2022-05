Habrá mejoras económicas y sociales para maestros, adelanta AMLO

Por Redacción

Al encabezar la ceremonia por el Día de la Maestra y del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que a ellos debemos lo que somos, reconoció la labor de dirigentes magisteriales, reafirmó el compromiso con la educación pública y anunció:

El primer mandatario exaltó a Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Rafael Ramírez, Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, y profesores heroicos anónimos que lucharon por la justicia de sus pueblos.

Al reconocer a todos los docentes de México, incluyendo a quienes dejaron de existir agradeció su labor durante la emergencia sanitaria y recordó que se avanza en los cuatro objetivos fundamentales para mejorar la educación.

Expuso que se analizará la propuesta de integrar un solo fondo para que el Estado sea responsable de las pensiones de los maestros y éstas estén en riesgo bajo ninguna circunstancia, así como el ajuste de las UMA (Unidad de Medida y Actualización) para que no queden rezagados con relación al seguro social.

Subrayó que, mediante la revisión conjunta con docentes, se mejora la calidad de contenidos de libros de texto gratuito, donde prevalece la formación orientada al humanismo:

“Que primero nos formemos como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos y

luego ya buenos científicos, eminencias, pero que no abandonemos nuestro humanismo.

No queremos inventores de bombas atómicas, no; queremos creadores de fraternidad»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México