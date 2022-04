Hace 2 años, Francisco Cruz no despertó del sueño americano que le arrebató el covid-19

“Yo pensé que el virus no lo iba a vencer, él era un hombre muy fuerte y trabajador”, compartió Alejandra, hermana de Francisco Cruz, un poblano de 51 años que vivía, en Nueva York, su sueño americano, el cual terminó en abril de 2020 a causa del covid-19.

“Panchito”, como le decían de cariño, era originario del municipio de Huaquechula, llegó a la Unión Americana hace más de tres décadas. Su constancia y amor al trabajo le permitió iniciar un restaurante en 2008 de comida Tex-Mex con el que dio empleo a sus familiares y compatriotas.

Sin embargo, cuando el uso del cubrebocas y el confinamiento aún no eran medidas normalizadas, perdió la vida, convirtiéndose en uno de los primeros poblanos en fallecer por el coronavirus en Estados Unidos, el 6 de abril de 2020, en un hospital de Brooklyn.

Para esa fecha, el estado de Puebla comenzaba aumentar de manera acelerada sus cifras: sumaba 159 casos positivos, 40 hospitalizados y nueve defunciones, así como 16 paisanos fallecidos en el extranjero.

A dos años del primer fallecido por covid-19 en la entidad poblana, Alejandra relata para El Ciudadano México que quizá su hermano aún estuviera con vida si hubiera comprendido la magnitud de la pandemia.

“No creo que sea el virus”

Panchito se contagió de SARS-CoV-2 el 22 de marzo de 2020, luego de que su esposa y uno de sus cuatro hijos también enfermaran en el trabajo.

Los primeros síntomas no representaron un obstáculo para él, ya que se aferraba a continuar trabajando, a pesar de que las autoridades americanas comenzaban a dictar las medidas para el confinamiento.

”Él me llamaba constantemente y me decía: carnala tengo escalofríos, dolor de huesos, siento bien feo, pero pasaron los días y me contaba que seguía trabajando porque no podía dejar a su personal sin empleo si cerraba su negocio“ Narró su hermana

No pasó mucho tiempo y el estado de Francisco empeoró: su tos se agudizó y le faltaba el aire para respirar, incluso empezó a creer que tenía coronavirus, porque era escéptico.

“Le hice una prueba que había visto, le dije: vas a respirar y vas a aguantar 10 segundos y sí rompes antes la respiración, entonces es el covid. Lo hizo y a los dos segundos soltó la tos, inmediatamente le dije, tienes que ir al hospital”

Para Francisco y su familia fue difícil encontrar un hospital debido a que todas las camas estaban ocupadas. Tras horas de búsqueda, fueron atendidos en el hospital Wyckoff Heights Medical, en Brooklyn, Nueva York, sin embargo, sólo su esposa obtuvo una cama porque era la más grave.

Alejandra recordó la última vez que escuchó la voz de su hermano, en una llamada que le hizo, en donde avisó que iba a ser trasladado a una ambulancia al área de urgencias del hospital; “a partir de ahí me dio un mal presentimiento”, expresó.

Cuando Panchito iba a ser conectado a un ventilador “ya no aguanto” y perdió la vida. Aunque Alejandra no estuvo con él en ese momento, los hijos de su hermano le contaron que ese día el hospital estaba muy lleno, no a todos los pacientes les daban una cama, además muchos eran atendidos de manera ambulatoria y fallecían en sus casas.

Afortunadamente, Francisco obtuvo la ciudadanía un año antes, eso le permitió tener un seguro de vida y atención médica gratuita, de lo contrario, “sin papeles” hubiera sido imposible encontrar un hospital en esta situación.

Panchito espera ser repatriado

Un mes tardó su cuerpo para ser incinerado debido al aumento de fallecimientos en dicho país y los pocos espacios que había en las funerarias para este servicio.

A dos años de su fallecimiento, las cenizas aún permanecen en su hogar al cuidado de su esposa e hijos. En tanto esperan que la pandemia finalice por completo para que los restos sean repatriados al territorio poblano.

Su hermana siempre recordará a Panchito como una persona muy alegre, trabajadora y que le gustaba ayudar a la gente. “Él abrió su negocio, no para hacerse rico, sino para ayudar a los poblanos que van a Estados Unidos”, expresó.

Aunque se fue con la satisfacción de haber sacado adelante a sus cuatro hijos, ya no alcanzará a ver crecer a sus siete nietos.

No fue el único fallecimiento por covid en la familia

Para la familia, este acontecimiento marcó el inicio de una serie de tragedias, pues no fue el único integrante que falleció por culpa del covid-19, el sobrino de Alejandra murió días después y su prima a los cuatro meses.

Respecto a este último caso, compartió que el cuerpo de su prima sí fue trasladado a Puebla. Aunque con recursos propios que representaron cerca de 13 mil dólares (258 mil 454 pesos), ya que, solicitar el servicio de repatriación al consulado mexicano era muy complicado por la alta demanda.

El primer fallecido por covid en Puebla

De acuerdo con la última actualización del gobierno de Puebla en diciembre de 2021, más de 700 poblanos perdieron la vida por el covid-19 en Estados Unidos, asimismo, han sido repatriados 148 urnas de cenizas y 38 de restos humanos.

Hasta este momento, la pandemia de covid-19 ha cobrado la vida de 17 mil 109 poblanos en el estado desde el 30 de marzo de 2020, fecha cuando se reportó el oficialmente primer fallecido en el estado.

Esa mañana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se trataba de José Daniel, de 58 años, quien trabajaba como camillero en el Hospital Ángeles y que tras presentar síntomas se internó en el Hospital Universitario de la BUAP, donde murió.

Más tarde, el Hospital Ángeles emitió un comunicado en donde negó que la primera víctima, haya adquirido el virus en sus instalaciones debido a que no estaba asignado en áreas de pacientes covid.

José Daniel también abrió la lista en los decesos registrados por coronavirus en trabajadores de la salud en Puebla, en donde hoy en día se tienen contabilizados a 579 personas, entre enfermeras, médicos y personal administrativo.

