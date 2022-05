“Han matado a mi hermana, pero no a sus ideales”: familia de Ceci Monzón

Más de 9 mil kilómetros viajó la familia de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, de España a Puebla, para darle su último adiós, luego de que un par de sicarios le quitó la vida cuando manejaba su camioneta en una de las vialidades más transitadas de San Pedro Cholula.

“Han matado a mi hermana, pero no sus ideales ni su lucha”, expresó Helena Monzón, mientras confía en que el caso sea aclarado pronto por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tres días después de que la vida de Cecilia terminara por un ataque directo de parte de delincuentes armados en una motocicleta, las interrogantes sobre el por qué de su asesinato y la identidad de los responsables siguen a flote. No obstante, su batalla para defender a las mujeres víctimas de la violencia de género y política, recién está comenzando.

Ante su primera declaración con los medios, Helena Monzón, hermana de la víctima, agradeció el gran apoyo y la solidaridad que han mostrado colectivos, organizaciones y la abogacía poblana y española, quienes, afirmó, continuarán con la lucha que forjó Ceci a lo largo de su vida: “hemos perdido a una luchadora, pero hemos ganado a un ejército en ese sentido”, manifestó.

Ella la recuerda como una mujer “incansable” en la lucha por la justicia, así como una persona comprometida con su familia, su trabajo y su hijo. Para Helena, su hermana, nunca tuvo miedo, a pesar de que, en algún momento, reveló, sí hubo una preocupación de parte de su familia por su integridad física.

“Quien conoce a mi hermana sabe que ella nunca tenía miedo, que tuviera un miedo especial respecto a algo, no. Sí ha habido momentos en la vida en donde la familia estaba preocupada por su seguridad, pero te digo que ha sido algo totalmente sorpresa para nosotros, no teníamos una situación particular que nos hiciera pensar que algo de esta naturaleza (su asesinato) le pudiera llegar a ocurrir”