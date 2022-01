Hana Horká, la cantante antivacunas que murió de covid tras contagiarse a propósito

Hana Horká, una cantante de folk checa que se oponía a las vacunas contra la COVID-19, murió el pasado domingo después de contraer la enfermedad. De acuerdo con medios internacionales, Horka se contagió deliberadamente para obtener el pasaporte covid. Falleció a los 57 años de edad.

De acuerdo con la BBC, Hana Horká estrechó intencionalmente el contacto con su esposo y su hijo, ambos infectados con covid durante la navidad. Se negó a recibir la vacuna y se expuso voluntariamente a la enfermedad.

“Sobreviví. Así que ahora habrá teatro, sauna, concierto, y un viaje urgente al mar”, escribió la cantante dos días antes de su muerte. En la República Checa, la prueba de una vacuna o de la reciente recuperación de coronavirus es necesaria para ingresar a eventos y lugares como bares y restaurantes.

El domingo por la mañana, la cantante dijo que se sentía mejor y se vistió para salir a caminar. Pero le empezó a doler la espalda, así que prefirió ir a acostarse a su dormitorio. “En unos 10 minutos todo había terminado”, reveló su hijo, Jan Rek, para la BBC. “Se ahogó hasta morir”.

Jan Rek aseguró que, aunque no estaba vacunada, su madre no creía en teorías de conspiración sobre las vacunas. “Su filosofía era que estaba más de acuerdo con la idea de contraer covid que vacunarse. No creía en eso de que nos pusieran un microchip”.

La actitud de Hana Horká recibió el apoyo de muchos seguidores y amigos. Su hijo cree que representantes del movimiento antivacunas checo, como el actor Jaroslav Dusek y la bióloga Sona Peková, son en parte culpables de la muerte de su madre. Cuando hizo pública la noticia de la muerte de Hana en Facebook, acusó a estas personas de “tener las manos manchadas de sangre”.

“Sé exactamente quién forjó su opinión. Me entristece que haya creído más en los extranjeros que en su propia familia. No fue solo desinformación total, sino también opiniones sobre la inmunidad natural y los anticuerpos creados al contraer la enfermedad”, lamentó el hijo de Hana Horká.

Foto: Agencias

