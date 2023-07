Harán prueba piloto de separación de residuos en la capital de Puebla

La prueba piloto de recolección de basura orgánica e inorgánica se llevará a cabo de septiembre a diciembre, posteriormente, podría haber sanciones si las personas no llevan a cabo la separación de residuos, informó Roberto Salgado Carillo, coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Ayuntamiento de Puebla.

En entrevista, Roberto Salgado informó que en septiembre iniciará el programa de separación de residuos orgánicos e inorgánicos en 20 colonias del municipio, que consistirá básicamente en que la ciudadanía separe y saque la basura dos veces a la semana, dependiendo del tipo de residuo.

Expuso que El Vergel, Rancho Chapulco y Estrellas del Sur son parte de las primeras 20 colonias que serán parte del programa piloto, pues previamente iniciaron un ejercicio de separación de basura. Sin embargo, no detalló que otras colonias participarán, pues se irán rotando durante la primera etapa.

“Es un muestreo, probablemente algunas cambien, el chiste es que sea todo ‘salpicado’ y no sea enfocado en una sola zona para tener un muestreo más real” Roberto Salgado Carillo

Coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Ayuntamiento de Puebla

Respecto a las sanciones que podrían recibir las personas por no sacar la basura en el día correspondiente al tipo de residuo, Roberto Salgado dijo que en la primera fase, que durará tres meses, no habrá multas. No obstante, después de este tiempo, podría llevarse a cabo una sanción.

“Lo que se busca es crear una consciencia y una cultura a favor de la ecología, esto lleva tiempo y no se trata de empezar a cobrar. Lo que se seguirá cobrando es lo que hasta el día de hoy se maneja: sacar tu basura fuera de día o fuera de horario”

¿A dónde irán los residuos orgánicos e inorgánicos?

El Organismo Operador del Servicio de Limpia recolectará y transportará la basura orgánica e inorgánica a la nueva planta de residuos sólidos de la ciudad de Puebla, ubicada en la junta auxiliar La Resurrección, la cual iniciará operaciones en septiembre y procesará 250 toneladas de basura en su primer año.

Los residuos sólidos urbanos podrán ser procesados y reutilizados por la industria, con el objetivo de reducir la contaminación.

Se espera que la planta tratadora procese 250 toneladas diarias en el primer año, en el segundo año, 500 y posteriormente, en el tercero serán 750 toneladas.

Hasta el mes de junio, cerca de 40 colonias ya habían iniciado un ejercicio previo de separación de residuos, por lo que en el mes de septiembre se iniciará una campaña de concientización para que toda la ciudadanía esté enterada sobre el nuevo mecanismo de separación y recolección de basura.

Foto: Agencia Enfoque

