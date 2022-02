«Hardballing», la nueva tendencia para iniciar relaciones románticas

Existe una nueva tendencia entre los jóvenes para deshacerse de los malentendidos que a veces acompañan la búsqueda de citas. Su nombre es «hardballing» y su idea es mostrar sinceridad y explicar las intenciones y expectativas de inmediato, incluso antes de la primera cita.

Lakshmi Rengarajan, creadora del podcast “Paired by the People”, dijo para la cadena BBC que la pandemia creó un ambiente perfecto para esta tendencia. “Bajamos la velocidad para recomenzar y pensar en lo que le da sentido a nuestras vidas”. Este Día de San Valentín, el segundo que se lleva a cabo en pandemia, solteros de diferentes partes del mundo cuentan sus experiencias con la nueva tendencia del «hardballing».

Mary, una mujer de Kenia de 25 años, cuenta que en el pasado experimentó situaciones en las que a su pareja no le gustaba su éxito profesional. Ella trabaja como gerente de productos para una empresa. Explica que ahora no pretende salir con una persona que no pueda desarrollar su parte profesional y contribuir financieramente.

Dice que hay cuatro requisitos que su pareja debe cumplir: trabajo seguro, fe, valores fundamentales y la importancia de la familia. Ahora, cada que conoce chicos en la primera cita, cubre los conceptos básicos y entonces decide si está o no dispuesta a continuar.

Owen descubrió que las citas pueden ser también desafiantes en Estados Unidos. Es consultor, tiene 27 años y cree en las citas con intención y honestidad. La experta en relaciones, Lakshmi Rengarajan dijo que existen muchos desafíos en el mundo actual cuando se busca el amor. Como el “ghosting”, una de las experiencias más temidas que se da cuando la gente corta repentinamente toda comunicación sin explicación.

Argumenta que la cultura actual convirtió a las citas en un juego de quién consigue más. Esto se convirtió en algo más importante que conocer lentamente a alguien. “Esto está impulsado por la cultura de las relaciones desechables de la era digital”, dijo la experta.

Owen cuenta que tiene expectativas de una posible pareja pero también cree que el “hardballing” debe acompañarse de cierta flexibilidad. “No creo que la gente deba acudir a citas con la mentalidad de si esta persona no encaja en cada una de mis casillas, no obtendrá una segunda cita”.

Para la experta Lakshimi Rengarajan, el «hardballing» se reduce a tener una sensación de control. “Es una forma de protegernos, lo cual tiene mucho sentido”, dijo para la BBC.

Foto: Agencias

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com