Hasta febrero concluiría la remodelación en el corredor 5 de Mayo

Las obras de remodelación en el corredor 5 de Mayo, del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, serán terminadas hasta principios de febrero, a causa de los retrasos ocasionados por las festividades de fin de año y el evento comercial «El Buen Fin».

La titular de la Gerencia del Centro Histórico, Berenice Vidal Castelán, confirmó que los trabajos que debieron terminar en diciembre de 2021 se extenderán otro mes, supuestamente a petición de los comerciantes establecidos.

A decir de la funcionaria, los locatarios solicitaron reducir los trabajos durante «El Buen Fin», del 10 al 16 de noviembre, y del 25 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022.

«Si hay atrasos, pero no es un tema de infraestructura, no es por el gobierno municipal, si no por que hay una conciliación con los comerciantes es un entendimiento. Si fuera nuestra voluntad nosotros quizá ya tal vez habríamos terminado las obras»

Berenice Vidal Castelán

Titular de la Gerencia del Centro Histórico