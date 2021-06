Hay acuerdo con Slim y Sheinbaum para evitar pleito por colapso en Línea 12: AMLO

Por Ezequiel Flores

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim se llegó al acuerdo de evitar un conflicto legal por las fallas estructurales que provocaron la tragedia de la Línea 12 del Metro y enfocarse en la rehabilitación de esta vía.

En la conferencia matutina, el mandatario dio detalles del encuentro privado que sostuvieron el día de ayer en Palacio Nacional y al respecto dijo:

Dijo que la investigación que realiza la Fiscalía capitalina seguirá su curso para deslindar responsabilidades y fincar acción penal en contra de los culpables.

“ La investigación corresponde a la fiscalía y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas para que se les ayude, que no quede en el desamparo, que haya reparación del daño y al mismo tiempo que se castigue a posibles responsables, a quienes resulten responsables”.

No obstante, exculpó a los posibles responsables de la tragedia argumentando:

“También, de conformidad con ley porque no creo yo que nadie actúe consiente de que sus actos van a ocasionar la pérdida de vidas en estos casos. Hay premeditación, alevosía y ventaja, pero en este tipo de accidentes, ante este tipo de desgracias se necesitaría ser de muy malas entrañas para estar deseando que pierdan la vida”.

Enseguida, envió un mensaje a los familiares de las víctimas y criticó a los abogados extranjeros que están interviniendo en el caso.

“ Decirle a los familiares que nosotros vamos a estar pendientes para que se hag a justicia y que no hace falta de estos abogados que sacan raja del dolor humano, que les interesa el dinero, ya están metidos queriendo sacar más, para decirlo con claridad, pero no en beneficio de los familiares de las víctimas, sino de ellos, incluso creo que un despacho estadounidense, como si ellos fueran muy justos y nosotros injustos”.

Por ello, dijo que, tras el encuentro con Sheinbaum y Slim se van a enfocar en rehabilitar la Línea 12 lo más pronto posible, pero después de la revisión que se realiza en todo el tramo para dar seguridad plena y destacó que la reconstrucción de la línea se va a hacer “de común acuerdo” con la empresa.

Enseguida, el mandatario llenó de elogios al empresario Carlos Slim porque aseguró que no van a protagonizar un pleito legal para deslindar la responsabilidad de los constructores y los supervisores de la obra colapsada.

“No es, vámonos al pleito, nosotros hicimos bien la obra, nos recibieron la obra, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios de profesionales, universidades, yo no tengo culpa y además ya me dieron la razón en el juzgado correspondiente al poder judicial, yo no tengo nada que ver y vámonos al pleito al litigio.

“Ellos (la empresa) no quieren eso y nosotros tampoco, queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad”.

