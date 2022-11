Hay denuncias formales contra extitular de Cobaep: Barbosa

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, informó que fueron presentadas denuncias formales en contra de Arturo Rodríguez Ballinas, exdirector general del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep) por presuntas anomalías.

El mandatario estatal indicó que Rodríguez Ballinas fue relegado de su cargo por presuntos abusos y “barbaridades” cometidas en su gestión como director general del Cobaep al igual que su antecesor Santos Alfonso Serrano Méndez, por lo que ya están siendo investigados.

A su vez, Barbosa Huerta afirmó que aún “falta mucho que decir” al respecto, pero aseguró que todo será aclarado por lo que se presentarán responsabilidades administrativas y penales contra todos los implicados en las irregularidades detectadas.

Así mismo, descartó que el exsecretario de Educación, Melitón Lozano Pérez estuviera relacionado con dichas anomalías, a pesar de su cercanía con Rodríguez Ballinas, pues argumentó que el Cobaep es un organismo descentralizado.

“Muchas cosas no tienen que ver con el desempeño del ex secretario de Educación Melitón Lozano, cada espacio educativo tienen sus propias condiciones que se deben de resolver (…) se va a aclarar todo y lo que no pueda aclararse se constituye responsabilidad administrativa y penal de todos los implicados, aún falta mucho qué decir”