Miguel Barbosa pide no confundir a «destapados», no todos van para la gubernatura

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta pidió no confundir a los perfiles “destapados” para la contienda electoral de 2024, pues argumentó que no todos aspiran a la gubernatura del estado, sino a otros cargos de representación popular.

Después de que al menos dos de sus secretarios hicieran públicas sus aspiraciones de competir por la gubernatura en 2024, el mandatario afirmó que además hay en juego otros tres cargos de elección popular importantes, las cuales dijo, son las dos senadurías y la presidencia municipal de Puebla.

Por ello, Barbosa Huerta pidió “no confundirse con las palabras” emitidas por los perfiles que se han ido “destapando” durante esta semana, pues aseguró que la finalidad es evitar que los futuros aspirantes incumplan la ley.

“Hay candidaturas que están en juego en 2024 y no sólo la gubernatura, no se confundan con las palabras, yo por lo menos veo cuatro candidaturas muy importantes, a ver, yo no hice el destape de nadie y estoy diciendo que sea en los términos de ley para que nadie aproveche las plataformas de sus cargos para poder expresar sus aspiraciones y menos la promoción de alguna situación futura, nadie puede hacer uso de eso”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla