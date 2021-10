“Hay rezago en la paridad de género en los ayuntamientos”, señala diputada del PT

Los municipios sufren un rezago en cuanto a la participación de las mujeres en las tareas de gobierno, consideró la diputada federal del PT por el distrito 03 de Teziutlán, Esther Martínez Romano, quien platicó con El Ciudadano durante desde el XXV Seminario Internacional los partidos y una nueva sociedad, organizado por el Partido del Trabajo.

“En esta LXV Legislatura podemos decir que es la paridad total podemos decir que es la paridad total, son 250 diputadas y 250 diputados, ya hay una representación real (…) lo que se va a buscar ahora es que los gabinetes municipales también tengan paridad”, abundó.

“En Puebla se acaba de presentar una iniciativa que va enfocada en que cada municipio atienda la participación de las mujeres”, dijo, al tiempo que señaló que en su distrito, candidatas mujeres ganaron alcaldías como Hueyapan y Tenampulco.

“Las mujeres indígenas somos las que más sufrimos la discriminación, la injusticia y la pobreza”, relató al mencionar las reformas relacionadas con los derechos humanos que impulsa el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“De nada sirve que hagamos leyes a favor de las mujeres si no se aplican (…) cuando una mujer es violentada lamentablemente no se escucha, hay muchas cosas que pasan a través de los ministerios públicos, de la Fiscalía, porque no se está haciendo justicia con perspectiva de género”.

Respecto a los pueblos originarios y afromexicanos, la diputada consideró que “debemos de dar ese reconocimiento a nuestras comunidades indígenas. Cuando se habla en este seminario de la unidad de las izquierdas, también es poner hincapié en ponerle atención y escuchar y consultar a nuestras comunidades indígenas (…) Ha sido difícil porque no ha habido ese reconocimiento real, en palabras hay muchas cosas, pero en los hechos es falta mucho”.

Para Martínez Romano, hace falta llevar mayor presupuesto a estas comunidades, ya que varias están abandonadas y no cuentan con suficiente infraestructura carretera, lo que quedó en evidencia con el paso reciente del huracán Grace.

Reconoció la labor del gobierno estatal al apoyar a las personas que perdieron sus cosechas o viviendas, pero aún así, “no alcanza”.