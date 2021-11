Hayao Miyazaki anuncia su nuevo filme

Hayao Miyazaki está de regreso con Studio Ghibli. Aunque la producción de su nuevo largometraje, ¿Cómo vives? (How do you live?), estaba confirmado por Toshio Suzuki, productor de la compañía, el aclamado cineasta no había hablado aún del que aspira sea su último proyecto para la gran pantalla. “Es una fantasía a gran escala”, adelantó.

Ha sido el medio New York Times el que ha confirmado que el realizador de títulos como El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Mi vecino Totoro y La princesa Mononoke regresa con un nuevo título de animación.

El nuevo proyecto como director de Miyazaki es una adaptación del libro de 1937 How Do You Live? del escritor Genzaburō Yoshino. “Será una fantasía épica”, declaró en una entrevista al New York Times, señalando que se siente identificado con uno de los protagonistas. Sobre los motivos de su regreso, el realizador fue muy escueto: “Porque quería”. “Estoy haciendo esta película porque no tengo la respuesta”, añadió.

Aunque el cineasta hable por primera vez del proyecto, lo cierto es que ¿Cómo vives? lleva varios años en producción. En octubre de 2017 fue cuando Ghibli anunció el título oficial. El productor del estudio, Suzuki, declaró que era un regalo y homenaje que Miyazaki quería darle a su nieto. Inicialmente, estaba previsto su estreno para que coincidiera con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Sin embargo, en agosto de 2018, Suzuki reveló que el proyecto se alargaría a 2021 o 2022, ya que sólo había 15 por ciento completado, con sólo 10 minutos de metraje finalizados.

La última película hecha por Studio Ghibli fue Earwig y la bruja. El filme está dirigido por el hijo del realizador: Goro Miyazaki. A diferencia del resto de títulos del estudio, esta película se creó por medio de animación 3D.

