¿Hecho aislado?, Tlatehui minimiza asesinato en bar de San Andrés Cholula

El alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, minimizó la inseguridad y violencia en el municipio, al afirmar que el asesinato del dueño del bar “La Mezca” es un “hecho aislado” que puede suceder en cualquier punto del estado.

En entrevista, Tlatehui Percino afirmó que este crimen “queda fuera” de su estrategia de seguridad, toda vez que no cuenta con un programa u operativo con el que se pueda evitar un asesinato de este tipo.

“Se da un hecho aislado que no es común y esto no tiene por qué demeritar el trabajo que realizamos como Ayuntamiento (…) este tipo de hechos queda muchas veces fuera de la estrategia que se puede generar, la verdad es que no puedes considerar generar un operativo, un programa que pueda evitar que se den este tipo de hechos”