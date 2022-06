Helena Monzón exige pena máxima tras confirmar detenciones por asesinato de Ceci

“Pedimos que aquellos que sean responsables de este atroz asesinato, sean debidamente condenados y que entren a prisión de forma inmediata”, manifestó Helena Monzón, al asegurar que ya recibieron información sobre presuntas detenciones relacionadas al asesinato de su hermana Cecilia.

La tarde de este lunes, la entrada principal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se llenó de cruces y veladoras de color rosa, así como con una lona que tenía la leyenda: #JusticiaparaCeciliaMonzón, que colocó el grupo feminista “Insurrectas” en memoria de la abogada que fue ejecutada hace dos semanas en San Pedro Cholula.

Las manifestantes compartieron, ante los medios de comunicación, un audio grabado de la hermana de Ceci, quien confirmó que, de manera preliminar, ya hay detenidos por el caso, aunque no dio más detalles al respecto.

Dicha situación, agregó, hizo que no le fuera posible que estar en la marcha que estaba programada para las 17:00 horas de este lunes, en la capital poblana.

“Hemos recibido comunicaciones respecto a actuaciones y diligencias que comportan la detención de presuntos responsables en el feminicidio de mi hermana (…) es ese hecho, y no otro, el que me impide estar ahora mismo de pie ante todos ustedes”

Helena Monzón aprovechó el mensaje para exigir la pena máxima en contra de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Cecilia el pasado 21 de mayo.

Asimismo, hizo un llamado a la FGE y a las autoridades poblanas para que no dejen libres a los asesinos, así como para proteger los derechos de todas las víctimas en Puebla.

“Reivindicamos a una fiscalía que proteja los intereses de las mujeres, que el debido proceso lleve detenciones puramente formales, pedimos condenas máximas (…), que no haya salidas furtivas de prisión, que no haya detenciones, que no lleve a condenas”