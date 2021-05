Hold, la paciencia es una virtud con las criptomonedas

En los últimos días hemos visto una gran baja en el valor de todas las criptomonedas, debido a que si Bitcoin baja se lleva a todas con ella. Para muchos puede significar diversas cosas, pero para aquellas personas que saben moverse por este mundo, es una oportunidad. Si quieres saber porque es una oportunidad, te presento el Hold, una forma de trading en el mundo de las criptodivisas.

Cuando se habla de trading, la regla principal y que rige a toda forma de invertir de forma general: compra barato y vende caro. Con esta regla se manejan las personas involucradas, pero si eres nuevo podría sonar muy general y desorientador para empezar, sin embargo, esta técnica existe principalmente para los iniciados.

¿Qué es Hold en las criptomonedas?

Fácilmente podemos responder la pregunta viendo su traducción en español, siendo que Hold significa mantener. Sin embargo, esto genera otra duda: ¿qué debemos mantener?, ¿a qué se refiere con esto? Para responder de mejor manera tendremos que irnos a otro apartado y es sobre la fluctuación de las criptomonedas.

Es sabido que antes el Bitcoin tenía un valor menor al dólar, ahora tiene una cotización mayor de 30 mil dólares. Si en sus inicios uno hubiera comprado una gran cantidad de Bitcoins y no los hubiera vendido entonces ahora podría tener una enorme ganancia de algo que realmente no le presentó ningún gasto, sería sólo ganar. Claro, sólo en caso de que las “mantuviera”.

A esto se refiere el Hold, donde uno compra cualquier cantidad de cualquier criptomoneda y la mantiene con él hasta que su valor suba para obtener una ganancia. Es la estrategia más básica para generar ganancias en el mundo de las criptomonedas. Aunque el “holdear” pueda parecer tentador también conlleva varios detalles en su aplicación que debes tomar en cuenta.

Hold en criptomonedas igual puede no ser para todos

La anterior situación planteada con el Bitcoin costando menos de un dólar para que hoy en día su valor sea más de 30 mil dólares, suena a algo soñado, pero fue un proceso de más de 10 años. Con eso entramos a la cuestión de que esta estrategia es para ganancias a largo plazo, no esperes obtener ganancias rápidas.

Parte de este detalle con la estrategia es en parte lo que tanto caracteriza a las criptomonedas, su volatilidad. Un día pueden estar altas para que luego bajen considerablemente por un tweet de Elon Musk, no hay un indicativo a ciencia cierta sobre estas. Sin embargo, esto igual puede jugar a tu favor, porque cuando bajan puedes comprar y mantener hasta tener un buen precio para vender.

Si lo que buscas es tener ganancias con un mínimo de atención este método sería la elección correcta.

Algunos consejos para hacer Hold con criptomonedas

Uno de los consejos más importantes es que no pongas todos los huevos en una cesta, varía tus inversiones. Ciertamente comprar todo en la más popular y con mayor margen de ganancias suena tentador, pero sus movimientos llegan a ser leves durante un tiempo considerable. Mientras Bitcoin se mantiene estable hay otras que pueden tener una fluctuación que permita tener gratas ganancias, investigar un poco no cuesta.

Ahora está el otro lado de lo anterior, no todas las criptomonedas sirven para hacer hold. Hoy en día podemos encontrar una enorme cantidad de estas criptodivisas, pero eso no implica que todas vayan a tener un valor que se deba tomar en cuenta. El Dogecoin es el ejemplo perfecto, es un caso cuyo valor ha aumentado, pero baja rápido por su volatilidad e inflación.

Otro consejo sería no vender en números rojos. Si compraste una moneda y ves que su valor comienza a bajar, a veces es mejor seguir haciendo “hold”, porque no se sabe si en algún punto tendrá un repunte que te hará arrepentirte más tarde. Por eso, aunque puedas desconectarte del valor de las criptomonedas, siempre es bueno investigar si es buena idea salirse rápido o “holdear” todo lo posible para tener grandes ganancias.

Una última aclaración sobre el Hold

Hay algo que se debe aclarar sobre el uso del término “hold”. En otros lugares podrás ver que los escriben “hodl”, esto como tal no es un error sino un meme de la comunidad. Hace unos años, un usuario escribió: “I AM HODLING!” en alusión a la estrategia, pero tuvo un error de dedo. Esto desencadenó que muchos lo escribieran así en forma de broma, para después tener hasta su propio significado “Hold On for Dear Life”, sin embargo no deja de ser un meme.

Si en algún momento ves que alguien lo escribe de esta manera entonces no te preocupes o te extrañes, muchos siguen ese chiste hasta el día de hoy.

¿Considerarías hacer “holding”?

Con todo esto sobre la mesa, podemos ver que invertir en las criptomonedas no es únicamente para gente muy versada en el mercado. Si estas interesado bien puedes investigar lo necesario para sacar un dinero extra, aquí la pregunta sería ¿te atreves a entrarle a las criptomonedas?