Horacio Nava y el cariño por el dolor

Por Beatriz Pereyra

La marcha le salvó la vida a Horacio Nava Reza. La prueba más extenuante del programa olímpico, esa en la que se caminan 50 kilómetros y los competidores a veces cruzan la meta casi al borde del desmayo, es la que Nava abrazó desde que era un escuincle de escasos 10 años y vio en la televisión a Carlos Mercenario ganar una plata en Barcelona 92.

En la cabeza le anidó la idea de ser como él, un mexicano con la capacidad de recorrer esa distancia tan bien como para subir a un podio olímpico en medio de un estadio con gradas repletas de un montón de gente que, con el aplauso, reconoce el esfuerzo.

En Tokio 2020 Horacio Nava, a sus 39 años, participará en sus cuartos Juegos Olímpicos. Hasta hoy no ha ganado esa medalla que lo impulse al podio, sabe que su marca de tres horas 49 minutos y 20 segundos tampoco le alcanzará para llenarse de gloria en Japón, donde por última vez se caminarán los 50 kilómetros. En París 2024 desaparecerá esa prueba y será sustituida por la de 35 kilómetros.

Su principal objetivo será mejorar el sexto sitio que logró en Beijing 2008, sus primeros Juegos Olímpicos. De su resultado en Tokio dependerá si el marchista chihuahuense decide seguir en activo o despedirse del deporte.

El marchista refiere que no es masoquista. Entiende que mueve al asombro cuando dice que en una semana camina hasta 230 kilómetros.

“En Chihuahua hacemos trabajo de montaña, hay una montaña que normalmente la subimos en 20 minutos y a veces hacemos hasta cinco o seis ascensos. Me acuerdo una vez que una señora me preguntó que si estaba haciendo una manda y le dije: ‘No, señora, es que somos deportistas y estamos entrenando’”.

Caminar 50 kilómetros implica un esfuerzo físico y mental que él ni siquiera imaginaba cuando vio en la tele a Mercenario: “vi a un mexicano triunfador. En Barcelona 92 fue la única medalla para México, me enamoré, fue un flechazo que sentí: los mexicanos podemos competir a nivel mundial”.

Con el tiempo Nava comprendió que su prueba es dolorosa, tal cual él compara con la vida misma: “un camino largo donde ocurre lo bueno y lo malo, y se toman decisiones para enderezar el rumbo o alcanzar objetivos. La fuerza mental importa tanto como la física”.

“Si voy en el kilómetro 1 y digo ‘me faltan 49’, pues me puede tumbar. Hay momentos donde empiezo a sentir dolores o sensaciones en el cuerpo, a tener pensamientos negativos y tengo que administrarme para salir de eso. Así como ha habido momentos en donde he pensado desde el kilómetro 30 que ya quiero terminar porque estoy muy cansado o tengo dolores, ha habido competencias en las que no he sentido nada y he terminado entero.

“Así es la prueba de 50 kilómetros, la más larga del atletismo y de los Juegos Olímpicos, donde ha habido desmayados: son cerca de cuatro horas en las que puede pasarte cualquier cosa, puedes ir muy bien en el kilómetro 49 y si te descuidas, o mentalmente te pierdes, se te puede caer la competencia. Es una prueba que me apasiona, aprendemos a acrecentar el umbral del dolor; y no es que seamos masoquistas, pero a lo mejor sí nos encariñamos con el dolor”.

Horacio Nava Reza