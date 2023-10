¡Hoy sería el cumpleaños de John Lennon! Conoce más de su vida

Sin duda alguna, el cantante, músico, y compositor británico John Lennon, fue uno de los más grandes exponentes de la música pop/rock entre las décadas de 1960 y 1970.

Hoy 9 de octubre estaríamos celebrando los 83 años de vida de este gran personaje para el entorno musical y filántropo, pues siempre buscó llevar, a través de su música, un mensaje de unidad y paz internacional.

John Winston Lennon nació en Liverpool, Inglaterra, en 1940, bajo los primeros años de la segunda guerra mundial.

Su infancia estuvo marcada por la temprana ausencia de sus padres, pues su madre de nombre Julia Stanley falleció al poco tiempo y su padre, quien era piloto, desapareció repentinamente.

A los 16 años de edad, Lennon conoció a Paul McCartney, con el que inició su primer grupo en 1957 y al que llamaron «The Quarrymen».

Posteriormente, en 1960 dicha agrupación complementada por George Harrison, y Ringo Starr, se convertiría en la icónica banda The Beatles.

Durante 10 años, el fenómeno musical de The Beatles originó una gran revolución entre quienes los escuchaban, pues reformó todo lo conocido hasta ese momento e impulsó grandes éxitos como: Twist and Shout, And I Love Her, Hey Jude, Here Comes the Sun, Let It Be, entre muchos temas más.

En su etapa como solista, John Lennon aprovechó la separación con su antigua banda para componer canciones con mensajes muy profundos, en los que expresaba sus emociones personales, vivencias y sobre todo, promovía la paz entre hombres y mujeres.

Algunos de sus éxitos de su carrera en solitario fueron: Imagine, Jealous Guy, Mother, Whatever Gets You Thru the Night, Give Peace a Chance, mismos que hasta la fecha siguen cautivando a su fanaticada mundial.

La tragedia tocó a la puerta de Lennon el 9 de diciembre de 1980, cuando un fanático suyo de nombre Mark Chapman, le disparó en cinco ocasiones cuando salió de su casa en Nueva York, Estados Unidos.

El hecho conmocionó a todo el mundo, pues nadie podía creer la perdida de una de las mentes jóvenes más brillantes de la música pop/rock.

Finalmente, John Lennon dejó este mundo a la edad de 40 años, con un gran legado que, hasta la fecha, perdura fuertemente entre las personas que buscan un cambio, un lugar mejor, y sobre todo la paz entre todos nosotros.

“Cuando hagas algo noble y bonito y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y, sin embargo, la mayor parte de la gente duerme todavía” John Lennon

