¿Hubo un “golpe” en la primera vuelta en Colombia?

Nuevamente Denis Rogatyuk nos trajo una interesante participación con analista especializado en marketing digital llamado Julián Macías con el cual se analizó el tema de las campañas políticas, pero también mediáticas del fenómeno electoral que están siendo las votaciones en Colombia, desde bots, hasta videos manipulados, simpatizantes de Hitler y planes alternativos para que no se quede un régimen caduco.

Hoy continuamos con nuestra discusión sobre las elecciones en Colombia; sobre las campañas para la segunda vuelta y también, sobre las diversas noticias que hemos recibido esta última semana; las diferentes alarmas sobre el posible fraude, la campaña sucia en contra de Gustavo Petro y este intento de la derecha por unir fuerzas detrás del candidato de Rodolfo Hernández, el mal llamado Trump de Colombia.

Denis Rogatyuk: Para hablar sobre estos temas, hemos invitado nuestro a nuestro amigo español, el experto en las estrategias de las redes sociales y el director de Pandemia Digital, Julián Macías. Un gusto de nuevo poder conversar contigo.

Julián Macías:

El gusto es mío. ¿Qué tal Denis? ¿Cómo estás?

DR: Todo bien aquí Julián; bueno me gustaría comenzar nuestra discusión justamente con este tema de fraude.

El posible fraude que estamos escuchando por diferentes lados. Por ejemplo, el senador del pacto histórico, César Pachón, ha sido el más puntual sobre esta posibilidad de que sin la ausencia de algunos bonos para Petro, de manera igual lo que pasó durante las elecciones legislativas en abril y también estamos escuchando las acusaciones de las fallas del software de Indra que proviene de España.

¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué información tienes tú sobre este asunto?

JM: Bueno, yendo a hechos, no a relatos, a cosas que han pasado. Lo primero es que ya se demostró que en la legislativa hubo fraude y precisamente en el conteo, en la revisión de las actas y todo eso, digamos que el pase histórico recuperó bastante curules, bastante escaños y ahí se demostró cómo viene siendo, también creo habitual, en Colombia.

En realidad, hubo un fraude que normalmente perjudica al candidato de izquierda, por decirlo de alguna manera. Y sí creo, que bueno, estos son hechos comprobados, pero también, como mencionabas, también es el canto de sirena de que hay un fraude en este caso acusando a Petro. Es algo que estamos viendo en cada una de las elecciones en América Latina desde esta red internacional Trumpista o lo que está moviendo la derecha o la ultraderecha, en la cual ponen un escenario de que hay un fraude por parte de la izquierda, así lo mismo por parte de Donald Trump.

Sin embargo, en Bolivia fue como el elemento que justificó el golpe de Estado; en Perú hemos visto cómo casi llega al punto de ser un golpe, incluso con militares diciendo que si no reconocían que había un fraude podría existir uno; y lo estamos viendo en varias elecciones. Y es cierto que esta conversación del fraude asociada a Indra, al software de la empresa española del conteo de votos, quién más lo trajo fue Pastrana, el expresidente de Colombia que pertenece a la Red, a las Network, de la que siempre tanto hablo y que sus mensajes eran retuiteados por miles de bots desde que entró en la campaña.

A Pastrana lo podemos ver en actos con en esta red, con Aznar, con esta alianza internacional, pero creo que más o menos la acusación es que Petro se había reunido con los trabajadores o los directivos de Indra para hacer un fraude. Pero si vemos, esta empresa más allá de una falsedad, tiene un recorrido historial de fraude o de apoyo a la derecha internacional. Incluso tiene, digamos, probada la participación en la financiación de manera ilegal con dinero negro en la campaña del Partido Popular de la derecha en España.

Por lo tanto, sería bastante extraño que Indra apoyase un candidato de izquierda, ya que históricamente siempre se le ha vinculado con la financiación o con fraude a favor de la derecha. Por lo tanto, creo que hay que hacer un refuerzo con todo el asunto de la observación internacional del voto.

De hecho, otro de los escándalos que hubo es que no se permitió a observadores internacionales, y no es la primera vez que pasa, pero en este caso se les impidió la entrada por acusarles de ser parciales o de izquierda.

Es algo que ya hemos visto en varias ocasiones, pero en todo caso creo que se repiten las estrategias, tanto de la derecha hacia la izquierda que hay un fraude, como del propio fraude que intenta hacer la derecha, haciendo un principio de trasposición, acusar al rival de sus propias debilidades. Este es un primer análisis sobre el fraude.

DR: Esa es la gran ironía, que los que la derecha acusan a la izquierda de fraude mientras que la misma derecha está en el poder. Yo creo que en el caso de ahora, el caso de Colombia también en el caso de Perú, ha sido lo más obvio.

Pero Julio, en tu último análisis de Pandemia Digital, analizaste esta estrategia multimillonaria de derecha colombiana para intentar a sabotear la campaña de Petro, esto no es nada nuevo, por supuesto, como con los hemos explicado en el caso del caso de Perú, Bolivia y Ecuador. La derecha ya ha utilizado estas tácticas sucias, de noticias falsas, de fake news, de imágenes falsas, videos falsos, esto no es nada nuevo.

Lo que me gustaría saber, en el caso de Colombia. ¿Qué organizaciones de datos, están detrás de esto? Tú mencionaste a las Network, sin embargo, quisiera saber si hay algunas figuras en específico que estén detrás, y si tú crees que estos han tenido algún éxito en debilitar la posición de Petro.

JM: Sería bastante complejo analizar todo. Los últimos descubrimientos que hice, ya hace un par de meses, quizá para incluso para la legislativa (…) se conoció en Colombia, rondaron digamos, videos manipulados.

En este caso no solamente atacaban a Petro, sino que incluso ponían imágenes de Duque de Uribe, creo que también de Fajardo y del propio Petro, videos manipulados imágenes, noticias y todo esto como, que hay que apostar por políticos que sean nuevos, que no sean los de siempre, algo así en lo cual se gastaron mucho dinero. Y bueno, todo apuntaba que podía ser Rodolfo Hernández quien estuviera detrás, porque era (…) él el que quedaba ahí como libre de las acusaciones en contra.

Pero en las últimas dos o tres semanas de la primera vuelta de la votación, encontré publicidad, incluso en Colombia se hablaba de una publicidad que salía muy recurrentemente, que era un video manipulado de ocho segundos donde salía Petro diciendo que “sería el nuevo Chávez recorriendo toda Colombia diciendo exprópiese, exprópiese” y este video era uno manipulado de 2018 donde dice todo lo contrario, “que él no será un nuevo Chávez diciendo exprópiese, sino que irá con esa guayabera colombiana dando oportunidades de trabajo a los colombianos” que es uno de los principales problema.

Pero en todo caso, este video, al menos se publicó y se pagó publicidad en veintiún fanpages diferentes de Facebook, en las cuales de esas veintiún páginas, se gastaron más de 300 millones de pesos en publicidad. Yo creo que Facebook no estuvo muy alerta porque dejó publicar esos videos repetidos en más de veinte páginas, que más allá de la hipótesis, si es el Uribismo o si es Rodolfo Hernández, el ataque en la última fase estaba concentrado contra Petro.

No fue lo único, digamos “lo visible”, porque la publicidad en Facebook tiene una parte transparente donde uno puede ver cuáles son las páginas que más dinero gastaron en Colombia durante los últimos 30 días, yo lo analicé y entre las 30 primeras aparecían estas veintiún páginas, de las que yo te digo si aparte de los candidatos, Petro, Fico, Fajardo, Rodolfo Hernández, pues casi todas las páginas que pagaron eran páginas con diferente nombre como “Resistencia Colombia” “Todos somos Colombia” así, nombres muy genéricos, gastando millones de pesos, todas ellas, algunas incluso gastando 80 millones de pesos en el mismo video, un video manipulado, de ocho segundos, el que te hacía mención, pero no es lo único, evidentemente. Por ejemplo, otra de las cosas que reseñé es que por ejemplo, usa un video de Chile de 2018-2019, cuando las movilizaciones diciendo así está Chile ahora, haciendo como si fuera de ahora “por culpa de Boric”, “por la entrada de Boric”, “no al comunismo, no votes por Petro”. También hay decenas, centenares de videos en todas las redes sociales.

Por ejemplo, también podemos ver fotos de Petro junto a Pablo Escobar en una imagen manipulada, difundida, igual como en Bolivia hicieron con Evo, imágenes viralizadas que estaba al lado del Chapo y Pablo Escobar.

Y luego en Twitter lo que podemos ver son principalmente dos cosas muy curiosas; una es la campaña contra Petro o a favor de Fico, en este caso, estaba llena de bots, los cuales habían participado en campañas internacionales que casi siempre retuiteaban las cuentas de Jaime Arizabaleta y luego también Fico, además de cuentas como la revista Semana, o el propio Pastrana.

Otra forma es replicar tuits fakes como si fueran de Petro, que no eran reales. De hecho el que más se hizo viral, no ahora, fue, un exalcalde de Bogotá lo tuiteó con 3 mil retuits, uno que decía más o menos que “el legado de Chávez de Venezuela, lo llevaría Colombia”.

Siempre el botón rojo de Venezuela es el más usado, y en este caso, ya se había viralizado en diferentes etapas con más de tres mil retuits, y lo curioso es que este tuit databa del 2012, y tenía 220 caracteres, cuestión imposible porque hasta 2017 el máximo eran 140 caracteres. Y aparte Chávez murió en 2013 y decía “seguiremos el legado de Chávez” cuando en el 2012 seguía vivo, y por tanto no tenía sentido. Sin embargo, aún así se viralizó en varias ocasiones. Y así un montón de tuits fakes, incluso contra Francia Márquez con tuits que nunca había escrito, también contra Álvaro Uribe llegó a tuitearlo como si fuera real. Es otra de las vertientes muy habituales que encontramos.

Pero también lo más raro de todo esto, es que cuando se conocieron los resultados de que Rodolfo Hernández pasaba la segunda y que Fico sólo se quedaba en el 20%, todas las cuentas que habían apoyado a Fico o todo el Uribismo, se encontró eufórico, incluso más que los candidatos o los simpatizantes de Petro, como si hubieran ganado, ya seguro en la segunda vuelta con Rodolfo Hernández, como si Rodolfo Hernández fuera su candidato, cuando durante la primera campaña, de la primera vuelta le habían acusado de ser un Petrista y todo eso.

Incluso lo más curioso es que el tuit más viral de Rodolfo Fernández; que hasta que no ganó en la primera vuelta no había tenido mucha presencia en Twitter. El hilo más viral, como te decía, es uno donde dice “no coman cuento que yo no soy Uribista, aquí están mis veinte propuestas contra las que no son iguales que el Uribismo”. Y precisamente Petro mencionó ese hilo diciendo gracias por copiar nuestras propuestas, nuestras medidas.

Lo curioso es que ese hilo, fue retuiteado principalmente por las cuentas Uribistas que están automatizadas y que apoyaban estas campañas que decían de todo. Y no tiene sentido que cuentas Uribistas estén retuiteando un tuit de Rodolfo Hernández diciendo que no es Uribista, entonces ahí hay como cuestiones bastante raras y ojo, vimos cosas parecidas como en la campaña de Ecuador, no sé si recuerdas que los bots que apoyaron a Guillermo Lasso en un momento empezaron a hacer campaña por Yaku Pérez cuando él no estaba presente en Twitter y el hashtag #YakuPresidente era retuiteado y fue llevado a tendencia por los bots que retuiteaban a Guillermo Lasso, algo totalmente raro, pero en este caso, tiene como una cosa similar, que es como la tercera vía.

Parece que las encuestas daban que el único que tenía opciones de ganarle a Petro en la segunda vuelta era Rodolfo Hernández. Lo curioso de eso es, cómo todo el Uribismo en bloque, por lo menos las cuentas, los bots y todo eso han pasado de apoyar a Fico, a apoyar a Rodolfo Hernández automáticamente y bueno, seguramente el que pague, seguirá pagando porque al final, más que un Uribismo, o el interés que hay (y se ha visto tanto en Fico como incluso Fajardo) los tuits más virales normalmente son contra Petro, así que ni siquiera han destacado por sus propuestas, sino que han destacado por sus ataques a Petro, entonces, más que un Uribismo, lo que se ve en las redes es un antiPetrismo.

Simplemente la polarización con Petro usando las mentiras, manipulando videos, imágenes. Digamos que es algo que ya hemos visto en otros países, por lo tanto sigue un mismo guion.

DR: Sí, porque la polarización pues se convirtió a la arma más usada por la derecha en la región.

De cierta manera Rodolfo es la mejor vía para que el Uribismo mantenga sus estructuras estatales que ha construido durante los últimos veinte años; yo estaba esperando otro tipo de polarización entre el cambio y el Uribismo, y Rodolfo como candidato, él se encuentra en esa posición paradójica, porque por un lado, se autoproclama como un candidato independiente que no pertenece a los de siempre, es decir, es alguien que supuestamente hay videos en donde se muestra supuestamente que apoya a Petro, pero él necesitó todo esto del Uribismo para poder llegar al poder.

Entonces, yo vi su estrategia, la cual ahora es tratar de mantener estas dos posiciones en balance, por un lado es ser el candidato antiPetro, pero sin parecer como el candidato de Uribe.

¿Crees qué el puede mantener este balance?

JM: Sí yo creo que esa fue su campaña en la primera vuelta y ahora copiar a Petro porque el voto del Uribismo ya lo tiene. Es decir, es lo sorprendente, el Uribismo lo colocó como que era antiUribista, como que era Petrista, pero sin tan antiUribista es.

¿Por qué se pusieron tan contentos cuando pasó Rodolfo Hernández? Si no tiene ningún sentido, más allá de que siendo estratégico, la manera de ganar a Petro es copiarlo y intentar quitarle votos porque si él se posicionará o incluso el Uribismo lo posicionará dentro del Uribismo, evidentemente el Uribismo está muerto y de hecho yo creo que está claro, precisamente las dos banderas que coge Rodolfo Hernández, el cambio y la lucha contra la corrupción, incluso te digo, la crítica al gobierno, al Uribismo, pero precisamente si fuera cercana al Uribismo estaría muerto. Sí, la manera, creo que más hábil es ya contar con el Uribismo, que básicamente no hace ninguna propuesta más allá de hacer campañas sucias contra Petro. Es básicamente un voto antiPetro.

Por lo tanto el apoyo del Uribismo ya lo tendría ese 20% del voto de Fico y creo que la estrategia que está siguiendo, y quizá que sea la más inteligente, es intentar aparentar lo que no es, un hombre progresista, copiando muchas de las medidas de Petro para intentar sumarle a ese Uribismo, el voto antiUribista, que como te decía, yo creo que está totalmente muerto y de hecho se ha comprobado en las elecciones y seguramente, como decían, está el plan C.

El plan A era Zuluaga, ni siquiera salió a votar porque las encuestas lo daban malísimo, el candidato del Centro Democrático apostaron todas las fichas a Fico y vieron que ni así con ese juego de cubiletes tenía el apoyo.

De hecho, ya se ha visto que solo tiene el 20% y el plan C que es apoyar a Rodolfo Hernández, y por lo tanto aparte de Rodolfo Hernández, que bueno, la ventaja y la desventaja está en que él solo no tiene ninguna estructura, no tiene ningún partido entonces, comparado, por ejemplo con el Pacto Histórico que tiene un montón de alianzas, que tiene una especie de frente amplio en el cual muchas de la campañas que se ha hecho es criticar a diferentes elementos de ese Pacto Histórico que es el frente amplio, incluso con campañas como que tienen a Uribistas dentro del Pacto Histórico o gente con casos de corrupción, todo eso sí, hay tanta gente que cómo que han buscado como garbanzos negros dentro de todo ese frente amplio y entrar acá Rodolfo Hernández que solo se tiene a él, ojo, que él ya solo vale como para hacer una campaña en contra.

Sí que lo hemos visto diciendo admirador de Adolfo Hitler, hemos escuchado comentarios machista, conocemos los casos de corrupción que tiene. En todo caso yo creo que a la gente le debería preocupar un personaje así, se dice populista, antipolítica.

Yo creo que por ejemplo, hay una medida que yo creo que es el paradigma de lo que es Rodolfo Hernández, el de decir lo que la gente quiere escuchar, proponer que por ley todos los colombianos tengan derecho a ir de vacaciones al mar, pero no explica ni cómo ni quién lo va a pagar ni de qué manera se va a financiar.

Pero, dígamos alude a ese 60-70% de la población colombiana que no puede ahorrar o que no se puede permitir ir de vacaciones, y es seguramente el mensaje que más le gustaría escuchar a las capas bajas económicas de Colombia, pero es como un sueño, es como decirle o prometerle algo que ni dice cómo lo va a pagar, ni siquiera cómo lo va a cumplir, o seguramente quede al aire, igual que las promesas que hizo cuando fue el gobernador de Bucaramanga, también prometió 20 mil viviendas y no dio ninguna. Entonces, es como eso, es cómo hace propuestas, es así como puede conectar con la gente. Pero, que visto el historial tiene muy poca credibilidad, y en todo caso veremos cómo avanza, ¿no?

Yo creo que la segunda vuelta no va a ser aritmética, no va a ser la suma de Fico más suma de Rodolfo Hernández. Yo creo que hay un 45% de abstención y no veo que la campaña Uribista haya sido contra Rodolfo Hernández diciendo que es Petrista y que ahora todos vayan a votar como si fuera al que represente el Uribismo aunque sea real.

Pero la campaña que han hecho todo lo contrario, justamente para arrastrar votos potenciales a Petro, como acercarlo a Petro y dividir votos. Pero bueno, no sé, la verdad es que yo creo que hay bastante incertidumbre para la segunda vuelta.

DR: No, de verdad, yo después de mi propio análisis, he creído que esta elección sería como una probabilidad de cincuenta-cincuenta, de que ganara el otro, el uno o el otro. Pero yo creo que lo que es cierto es que el resultado estará en disputa por días o tal vez por semanas en la manera de sumar, como lo que pasó en Perú. Si gana el uno o si gana el otro. Así que yo creo que sería muy importante estar atento sobre cualquier intento de no solamente cambiar el estado final en contra de Petro, pero también la amenaza del golpe de estado militar a los amenazas que mencionaste fueron muy, muy potentes.

JM: Y de hecho en Colombia se está repitiendo. Ya tenemos las declaraciones de altos mandos del Ejército, como Zapatero que dejó caer que si ganaba Petro podía haber un golpe militar, que el ejército no iba a permitir que gobernara alguien como Petro. Vemos muchas cosas repetidas, pero aludiendo a últimas campañas, yo creo que en cierta manera también tienden por justificar la aritmética.

Si recordamos la campaña de Chile, José Antonio Kast fue incluso también el que ganó y fíjate que incluso quien quedó en tercero con un montón de votos, que era también un personaje populista, todo eso más o menos se pensaba que el voto, que la ganancia iba a ser de quien se pusiera aparte. Podría ser igual que Parisi, que también era un perfil así, machista. Bueno, la verdad es que podía ser algo parecido a Rodolfo Hernández. Lo que pasa es que él quedó tercero pero fíjate que la aritmética decía el voto de Parisi y más el voto de Kast gana.

Y fíjate que lo que tenía Parisi porque incluso él no hizo campaña en Chile, él no pisó el suelo chileno, pero tenía un programa con muchísima audiencia y él invitó a José Antonio Kast y no solamente aceptó sino que fue una entrevista-mensaje y de hecho hubo un apoyo que luego se convirtió en explícito. Parisi hizo la campaña, pidió el voto por José Antonio Kast, sobre todo después de que Boric rechazó ir al programa de Parisi, pero fíjate, él justificó que no iría al programa porque sería una falta de respeto a las mujeres, ya que tenía un problema con el pago de la pensión de la mujer y los hijos. Entonces, claro, en el movimiento feminista había una crítica, si Boric iba al programa.

En esa aritmética dice bueno, si Parisi da el apoyo claro a Kast, si el primero y el tercero va a ganar, bueno, qué pasó con eso, pues que reactivó el movimiento femenino, el voto joven y Boric tuvo un apoyo, una victoria clarísima, sí que ganó por muchos votos y ni siquiera dio un para el margen, que de esto también se alimento el fraude, igual que en todas la campañas. Fue tanto el margen que ni siquiera se activó lo que pasó en Perú de ese no aceptar los resultados, Kast lo aceptó rápidamente.

Otra cosa que pasó en la segunda vuelta, aparte del voto feminista, también se activó una campaña del obstruismo, que era de la gente que se manifestaba bastante crítica con Boric, pero ante la amenaza de que pudiese ganar un Nazi como Antonio Kast, hicieron su propia campaña, su propia guerrilla, y yo creo que este tipo de acciones son las se pueden volver a activar en Colombia.

Hay que recordar que en Colombia no voto al 45% de la gente y que las capas, precisamente que no votaron fueron jóvenes, fueron mujeres, fueron afrodescendientes y fueron gran parte de la gente que se movilizó masivamente contra el gobierno de Colombia, gente antiUribista y que acertando en las teclas adecuadas se puede reactivar, incluso puede que hasta se auto organicen en alguno de esos colectivos para impedir que alguien, que tiene rasgos parecidos a José Antonio Kast, más allá de lo populista como admirador de Adolfo Hitler o muy machista.

Entonces, yo creo que es momento para que a lo mejor Francia Márquez tenga más protagonismo, que pueda ir destinada a esas capas más populares, incluso a la comunidad afrodescendiente, que también es un voto importante y que al final no sea aritmética,

Incluso te diría que sí, por un lado, yo creo que la estrategia adecuada sería intentar movilizar a esa gente que no votó desde esos cuatro bloques de población. Y por otro, yo creo que es fácil desmovilizar el propio voto de Rodolfo.

De hecho, hay gente de la campaña de Rodolfo que se sumó a la campaña de Petro diciendo “esto es puro Uribismo, aquí estamos un poquitos rodeado de Uribistas, al final yo me salgo de aquí porque lo último que quiero es que el Uribismo vuelva a ganar”.

Entonces, dentro del voto “Rodolfista” yo creo que hubo gente que uff cómo que no se había dado cuenta que al final estaba apoyando al Uribismo. No hay estructura, por lo tanto la estructura de que si llega a ser presidente, que le va a acompañar, va a ser el Uribismo y no queremos que eso pase.

Y luego por otro lado al Uribismo, creo que al final las propuesta que está haciendo realmente Rodolfo son antiUribistas, muchas de ellas están a favor del proceso de paz contra el neoliberalismo, son cosas que repite mucho; y siendo muy crítico con el gobierno de Duque, entonces a la hora que lleguen esas medidas al Uribismo, dirá “bueno pero este señor está diciendo todo lo contrario del Uribismo”, entonces como que no creo que todo el bloque, por más que sus líderes estén apoyando sin concesiones, claramente a Rodolfo Hernández.

Yo creo que ni gente que votó a Rodolfo va a votar a Rodolfo diría que votaría Petro, ni gente que votó a Fico o una parte, creo que puede ser que no vote a Rodolfo, por más que sus líderes estén a tope con Rodolfo.

Por lo tanto, la aritmética no va a ser. Lo que sí está claro es que hay una incertidumbre bastante grande.

DR: Estoy de acuerdo, incluso creo que las elecciones de Chile son un gran ejemplo de no asumir, el que es de derecha, o el que es de derecha extrema o un populista de la derecha tiene el apoyo de los sectores conservadores, o que todos los neoliberales están en contra de una elección de una persona de izquierda.

Pienso, que desde mi punto de vista, la clave para la victoria de Petro, básicamente es la misma que de la victoria de Boric en Chile. Esto es, el aumento de la participación en esta segunda vuelta.

Si no me equivoco la participación en Chile en la segunda vuelta del año pasado fue el récord después de la caída de la dictadura de Pinochet.

Y he visto que la campaña de Petro está enfocándose justamente en esto, pues va a llegar a los sectores despolitizados en Colombia por un lado, pero por otro lado invitar a las fuerzas progresistas, las fuerzas liberales independientes, que pertenecieron a otros candidatos. Por ejemplo, hay partidos de la coalición de Sergio Fajardo que también se unieron ahora al apoyo por la candidatura de Petro, entonces, entonces yo creo que ambos candidatos tendrán dos próximas semanas súper duras para atraer y tratar de convencer.

Para Rodolfo, tratar de convencer que él es el candidato de Uribe, pero siempre sin perder la gente que votó por él en la primera vuelta. Y el reto para Petro es mantener su bloque y tratar de ampliar, y llegar a esas masas que muchos de ellos apoyaron las protestas en las movilizaciones masivas antineoliberales, que se sintieron durante tanto tiempo sin creer en la política institucional.

JM: Sí, a ver, yo creo que se está viendo como un movimiento de despacho.

Creo que ayer se les vio juntos a Rodolfo Hernández y a Fajardo, reuniéndose, para ver si así se sumaban, pero también, no sé si llegaran a un acuerdo, pero por lo menos lo están exponiendo de esa alianza con Fajardo, no sé si como vicecandidato. De hecho el que estaba de número dos, creo que de Fajardo se vino al equipo de Petro, por otra parte, gente de la campaña de Rodolfo también se fue al equipo de Petro, todo el equipo, toda la gente de Fico, inmediatamente fueron a apoyar a Rodolfo, pero creo que la clave no está en ese movimientoinstitucional.

Muchos de los grupos liberales de centro han apoyado a Petro y se están viendo cada día nuevas adhesiones. Pero en todo caso creo que es más importante que digamos que los apoyos institucionales de otros partidos políticos.

Lo que creo que la clave es precisamente lo que pasó en Chile, no tiene que ver con lo institucional, sino con estar; no sé si con estar, yo creo que más que con estar fue la visibilidad, el peligro para la democracia, que un tipo como Kast pudiera ser presidente y eso creo que activó a gente que no votó en la primera vuelta. Por un lado, por Kast como como tipo machista, retrógrado, en contra de los derechos de las mujeres con el tema del aborto y todo eso, como que movilizó bastante por un lado a la gente más joven o colectivos feministas o el voto femenino en general.

Pero sobre todo creo que hubo una campaña B sin ningún tipo de dirección relacionada con el equipo de Boric, sino que se auto gestionó para que no ganara Kast. Entonces yo creo que esto también puede surgir porque Rodolfo Hernández es un personaje, que no te voy a decir que tenga el mismo historial que Kast, porque Kast directamente era la imagen de Pinochet el referéndum por el sí y toda su ascendencia y su política está dirigida por el entorno de las fundaciones pinochetista.

Por más que uno diga que no es pinochetista todo el entorno apunta que es pinochetista, él es súper pinochetista y es como superviviente. Su padre aparte era un militar de la SS de Hitler. Bueno, ahí está un poco la conexión o que este tipo se declara simpatizante de Hitler. Hemos visto eso hasta agresiones físicas, amenazas de muerte, palabras bastante feas contra las mujeres, bueno, es un personaje bastante polémico y yo sí que creo que como una persona normal, yo creo que o a ciertos colectivos le podría dar miedo que un tipo así pudiera ser el presidente y puede que se active en lados B o digamos en espacios que no habían en la primera vuelta, pero ante la amenaza que un tipo como él pueda ganar pues es posible que se pueda movilizar.

