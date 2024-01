Humanismo mexicano logra crecimiento adquisitivo y estabilidad económica: Armenta

El senador Alejandro Armenta Mier destacó los logros del Humanismo Mexicano durante su participación en el Foro Diálogos sobre la Actividad Legislativa, organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

En el evento, Alejandro Armenta resaltó que en los últimos 5 años, el poder adquisitivo del salario experimentó un crecimiento sin precedentes, superando las tasas de los últimos 50 años.

Armenta Mier desafió la falsa premisa de que aumentar los salarios afectaría la productividad y la economía, destacando que es una idea difundida por aquellos que se enriquecieron a expensas del país. El senador enfatizó que el éxito del Humanismo Mexicano ha desmentido estas creencias y ha impulsado un aumento significativo en el poder adquisitivo.

Incluso en medio de la pandemia por Covid-19, Armenta resaltó la fortaleza del peso mexicano, calificándolo como una de las principales monedas. Señaló que el tipo de cambio frente al dólar ha mejorado, recordando que hace cinco años fluctuaba entre 20 y 21 pesos, mientras que ahora se cotiza alrededor de 16 pesos por dólar.

El senador atribuyó estos éxitos al trabajo legislativo de Morena, destacando la importancia de representar los principios del movimiento, que incluyen «no mentir, no robar y no traicionar al pueblo».

El candidato virtual de Morena a la gubernatura, apuntó que su enfoque ha sido fundamental para impulsar la transformación y el proyecto de nación diseñado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Armenta contextualizó estos logros en la lucha contra el modelo neoliberal que prevaleció durante décadas, caracterizado por un enriquecimiento concentrado y la explotación de los recursos naturales. Enfatizó que durante estos años, la desigualdad aumentó, el poder adquisitivo disminuyó y el país se endeudó.

El senador concluyó subrayando la importancia del trabajo legislativo para consolidar la transformación en beneficio del pueblo, enfatizando la necesidad de un marco legal sólido para alcanzar este objetivo común.

