Humberto Aguilar considera un exceso de la UIF el extrañamiento a la FGE

Humberto Aguilar Coronado, coordinador de los diputados panistas de Puebla en San Lázaro, consideró un «exceso» el extrañamiento que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Fiscalía General del Estado (FGE), por filtrar una investigación.

El pasado 27 de mayo, la UIF a cargo de Pablo Gómez Álvarez, emitió «un enérgico extrañamiento» a la fiscalía poblana que encabeza Gilberto Higuera Bernal, luego de que medios publicaron una investigación y denuncias por presunto lavado de dinero, donde estaría involucrado el diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velasco.

Al respecto, Aguilar Coronado consideró que la UIF excedió sus facultades, pues para según el legislador, la reprimenda solo aplica a los organismos que dependen de la unidad federal.

Comentó que, en cuanto a la investigación, la Fiscalía debe actuar con autonomía, al señalar que la investigación del organismo judicial local está en curso.

«Si me parece un exceso de la UIF hacer un extrañamiento a la FGE de Puebla, me parece que la Fiscalía no depende de la UIF como para que le haga un extrañamiento. Puede hacerlo a sus directores, a sus jefes de departamento, no a la FGE. Yo quisiera que el comportamiento de la FGE sea con autonomía»

Humberto Aguilar Coronado