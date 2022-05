Identificarían a 12 desaparecidos en fosas comunes de Puebla y Teziutlán

En México, las fosas comunes son un sitio potencial para localizar a personas desaparecidas. Sólo en los panteones municipales de Puebla y Teziutlán, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ha identificado 12 posibles casos.

De acuerdo con Javier Yankelevich Winocur, director de operaciones de la CNB, del total de casos identificados en junio de 2021 en el estado poblano, 10 corresponden al camposanto ubicado en Puebla capital y dos al de Teziutlán.

Los posibles casos positivos identificados en las fosas comunes en el estado estarían relacionados a personas de otros estados como México, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca, Aguascalientes, dos de Veracruz y sólo uno de Puebla.

Asimismo, indicó, se identificaron seis líneas de investigación que podrían llevar a la localización de poblanos en otras entidades: Ciudad de México, Morelia y Oaxaca.

De esta manera, la CNB ha dado seguimiento a 18 casos relacionados a Puebla. Uno de ellos es un «posible positivo», es decir, que estaría pronto a localizarse. Uno se ha descartado.

Se entiende como “fosas comunes” a los espacios, generalmente ubicados dentro de los cementerios, en donde son inhumadas las personas no identificadas. En el contexto mexicano, estos lugares se han convertido en espacios de investigación para la identificación de personas.

Javier Yankelevich Winocur, director de operaciones de la CNB, compartió para El Ciudadano México que en los panteones municipales de Puebla y Teziutlán se tiene el registro de mil 69 y 353 inhumaciones en fosas comunes, respectivamente.

Lo anterior quiere decir que, apenas el 1.2 por ciento de los casos en estas fosas comunes podría ser identificado a través de la estrategia de la CNB.

La razón por la cual se decidió explorar estos dos sitios en Puebla, explicó, tiene que ver con un aspecto “estratégico”.

Dichas acciones para encontrar a personas desaparecidas en panteones, así como en cárceles, morgues, asilo y orfanatos están recién comenzando por parte de la CNB.

El primer experimento piloto comenzó en la Ciudad de México en 2020, en donde se logró hallar un “centenar” de posibles casos, pero sólo dos fueron confirmados.

Javier Yankelevich Winocur destacó la importancia de esta práctica, la cual permite identificar posibles casos de personas desaparecidas.

Explicó que se trata de comparar los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas con la información que tienen las cárceles, fosas comunes, centros de asistencia, entre otros.

Esto permitirá encontrar “posibles casos positivos”, los cuales deben ser objeto de una investigación más profunda para comprobar si es o no la persona que se está buscando.

“Para esto no requiere una deslumbrante inteligencia, se necesita de sentido común. Que las familias sepan que esto sirve y lo pueden exigir, que tienen derecho a que se haga y lo puede hacer cualquiera. Lo que sorprende es que no se haga o se haga poco, es un proceso que todas las intuiciones pueden hacer”

De acuerdo con Yankelevich Winocur para que esto funcione es necesario que todas las instancias se coordinen y cooperen, en especial la CNB y las comisiones locales.

En el caso de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla, la coordinación para llevar a cabo este tipo de acciones ha sido “complicada”.

“Nos intentamos coordinar con la comisión local, pero la idea era que la comisión de Puebla siguiera apoyando para visitar otros panteones que tuvieran fosas comunes, pero por alguna razón ese proceso no cuajó, no conseguimos y ya no se dio la continuidad”