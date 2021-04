Ilustradoras: siete grandes mujeres dibujando el mundo

Viajemos alrededor del mundo tomados de las manos junto con estas ilustradoras que viven su vida a través de sus trazos, de su mente materializada, de su mirada visualizada. Siete mujeres que han encontrado un lenguaje particular, único y muy necesario para la contemporaneidad.

Esta selección es una curación personal, existen (gracias feminismo) muchas más grandes mujeres que ilustran y participan de otros lenguajes visuales. Here it is:

Lo mejor que le pudo haber pasado a la erótica non-dirty de mundos paralelos y mujeres extraterrestres. Robin cuenta con una paleta de colores neón alucinante, el dominio de la figura femenina es exquisito y cury-licious. Tiene un gesto a la vida cotidiana que combina con una dosis de Sci-fi simplemente original.

Descubre más en su sitio web: robineisenberg.com/work.

Flavita llego a mí gracias al regalo oportuno de un exnovio-disfortunio, en un libro llamado Las cosas del querer (Ed. Lumen, 2017); una gran recopilación de perspectivas alternativas al mal de amores y su parafernalia. En general el trazo en tinta de Flavita es simple y temblor, mientras que el texto que lo acompaña es claro y contundente.

Conoce más de ella y su obra en: www.flavitabanana.com.

Cuenta con un gran rango de técnicas y estilos de dibujo, todos increíbles y únicos, en los cuales destaca su mano siempre fija a la unión del feminismo y el sentido del humor que tanto la caracterizan.

La maravilla que puede hacer un blog, echen ojo al suyo: Commando Culotte, viñetas geniales y un buen modo pour practiquer notre français et pour lire plus sur le femminism (o sea pa’ leer más y con otros contextos).

Tiene un humor tan real que casi duele, trata situaciones del diario de un modo jocoso, crudo y con un estilo tierno ultra contrastante que resulta en una combinación genial.

¿Cultura pop, tonos chillantes de color, empoderamiento feminista y mucha buena onda? Andonella lo tiene todo: es un gran ejemplo a seguir para la joven contemporánea de hoy, de mañana y pasado mañana. Ha sabido moverse para transmitir un mensaje poderoso con la belleza de sus ilustraciones.

6. Manjit Thapp (base en Reino Unido)

Su línea de dibujo y estética son quizás los más sutiles y románticos de esta lista, casi pictóricos. Tiene una suerte de visión de modelaje que captura a cada personaje como en una sesión de fotografías, muy vogue y chic.

Tiene coautoría con Julia Pierpont del libro El pequeño libro de las grandes feministas. Un santoral laico: un recuento de historias y anécdotas alrededor de mujeres importantes del feminismo y el empoderamiento de las mujeres.

Marjane es una pionera dentro de esta lista. Es una diosa del dibujo. Su obra Persépolis es quizás la obra de novela gráfica de ilustradoras más conocida en el mundo (no tengo pruebas, pero tampoco dudas). Su trazo es auténtico, no se preocupa por crear una escuela de dibujo, sino una narrativa propia, profunda, con resonancia e impacto.

La historia es una autobiografía que muestra la vida de la autora en un contexto duro, en un país con una historia conflictiva y conflictuada; en el que una niña desea seguir la libertad que le fue inculcada, combatiendo estigmas sociales y un choque cultural tremendo.