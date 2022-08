Impedirá Barbosa abusos en extracción de litio en suelo poblano

En Puebla “nunca” se permitirá que las empresas abusen del subsuelo ni de las personas para la explotación de material natural, como el litio, aseguró el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario poblano señaló que su gobierno, en conjunto con los ayuntamientos, están atentos para que los inversionistas no comiencen a adquirir tierras que gocen de la riqueza de este material.

“Nunca se va a dejar que se abuse del subsuelo, ni de las personas. En todas partes del mundo, la riqueza se aprovecha usando la mayor tecnología, no despojando a la gente de sus tierras, no colgando condiciones de sometimiento (…) no lo permitiremos, en mi gobierno no ha habido nada de eso”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla