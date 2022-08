Impunidad y corrupción obstaculizan a Miriam Vázquez acceso a justicia

El camino de Miriam Vázquez, de Huauchinango, para reencontrarse con sus hijas, quienes fueron sustraídas por su expareja Ramón N., mismo que también abusó sexualmente de su hijastra, ha estado marcado por la impunidad y corrupción del sistema de justicia.

Durante la videoconferencia que encabeza el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la madre reveló que ha sido revictimizada e incluso acusó a Mario Ocelotl Gómez, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeavi), por violarla cuando acudió a su oficina para tratar el caso.

Sin embargo, no ha sido la única persona que se ha aprovechado de la situación de Miriam, ya que desde que inició con la denuncia, en 2020, ha enfrentado obstáculos de parte de funcionarios que han sido omisos, como de Gloria Báez, Ilda N., y Marina Bonilla de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres.

Además, de Miriam N., de quien se sabe trabaja en el Ceeavi; los agentes del Ministerio Público, Hugo Israel Pineda y Víctor Sánchez Martínez; así como del juez del distrito de Zacatlán, Celestino Martínez, quien es allegado de Ramón N., y le permitió salir en libertad, al reclasificar el delito de violación equiparada por estupro.

Miriam Vázquez relató que, cuando sus hijas Andrea y Paola tenían tres y dos años, respectivamente, se fueron a vivir con Ramón N., padre biológico de Ximena y Diana.

De acuerdo con la mamá, ellas fueron víctimas de violencia familiar. No obstante, lo peor fue cuando se enteró de que su hija mayor, Andrea, quien en ese momento tenía 14 años, estaba embarazada, producto de una violación de Ramón N, de 48 años.

Por esa razón interpuso una denuncia, provocando el enojo del agresor, quien sustrajo a tres menores: Andrea (su hijastra) con su bebé y a Ximena, de 8 años.

A partir de ahí la madre buscó ayuda en diferentes instancias como en el Ayuntamiento de Huauchinango, el cual le negó el apoyo institucional e incluso la revictimizó.

“No he encontrado apoyo del municipio de Huauchinango, sólo me han victimizado una y otra vez, he recibido engaños”