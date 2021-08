IMSS Puebla reconoce a Lourdes Huitzil por su labor en la pandemia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla reconoció la labor desempeñada por el personal del Programa IMSS-Bienestar durante la actual emergencia sanitaria.

Entre estos profesionales de la salud destaca Lourdes Huitzil Huitzil, jefa de Enfermería del Hospital Rural La Ceiba, en el municipio Villa Ávila Camacho.

Lourdes recibió la distinción Pracenf IMSS-Bienestar, que evalúa y reconoce la calidad en la atención del personal médico y de enfermería, por lo que expresó sentirse honrada.

“La enfermería no es un trabajo, es un conjunto de cualidades, formación y convicción que debemos realizar en nuestras funciones con humanismo por el bienestar de todos los usuarios que demandan la atención” Lourdes Huitzil

Jefa de Enfermería del Hospital Rural La Ceiba

“Aún con un nudo en la garganta, debemos seguir adelante para contribuir a mejorar la recuperación del estado de salud de los pacientes”, expresó Lourdes.

Familia, el motor de Lourdes

La motivación que necesita para seguir adelante y no rendirse, incluso en momentos difíciles para atender a pacientes con SARS-CoV-2, o ser líder del gremio de enfermería, la encuentra en su familia y compañeros de IMSS.

“Ayudar es algo que no cambiaría por nada, me llena de satisfacción desde que me despierto hasta que cierro mis ojos en la noche. Si volviera a nacer volvería a ser enfermera”, aseveró.

Para Huitzil la enfermería es un proceso de servicio: “si no estamos dispuestos a servir, a darlo todo a los pacientes con COVID-19, no servimos para ser enfermeras”.

“La pandemia fue una situación que salió de la imaginación, no sabíamos cómo íbamos a enfrentarla, pero la parte humana salió a flote de todo el personal de salud”, recalcó Lourdes.

Fortaleza en tiempos difíciles

En las áreas de atención de pacientes con COVID-19 la enfermera da acompañamiento, dada la situación de crisis que genera miedo, angustia y una gran incertidumbre.

“Nos tocó ver cómo en muchas familias falleció más de un integrante, núcleos familiares incompletos, sin padre, sin madre, sin hijos (…) Como ser humano te rebasa, pero para eso nos preparamos, para ser la fortaleza en tiempos difíciles” Lourdes Huitzil

Lourdes consideró que el pilar más importante en esta emergencia sanitaria es el trabajo en equipo y estar en capacitación constante para colaborar en la recuperación de la salud de los pacientes.





La distinción Pracenf IMSS-Bienestar se otorga tras la valoración de cada área por parte de sus jefes, para luego realizar una votación que determine al personal a reconocer. FOTO: IMSS-Bienestar

