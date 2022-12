Inconformes con reforma electoral podrán ir a la corte en caso de su aprobación

Los partidos de oposición tienen el derecho de estar inconformes e ir a la corte sobre la posible aprobación de la reforma electoral, así lo declaró Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

Durante su discurso, el mandatario dijo que en caso de que se apruebe su iniciativa que quita privilegios a los funcionarios, los inconformes podrán acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que sería pura «poliquetería»

«Lo cierto es que es pura politiquería porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral no es ir en contra de la Constitución, que es la ley de leyes»

El mandatario cuestionó la legitimidad de los exconsejeros presidentes y consejeros del Instituto Nacional Electoral que se han acercado al Senado para cuestionar la reforma electoral, «pura finísima persona» entre los que destacó al exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde

Aseguró que en su momento, Ugalde «que fue puesto por la maestra Elba Esther Gordillo, fue quien llevó a cabo el fraude de 2006.

Dijo que la ruta seguida de reforma legal débil prescindir de cambios sustanciales que estaban en la reforma constitucional con la reducción de 500 a 300 diputados; reducir el financiamiento de partidos políticos o elegir a consejeros y magistrados electorales.

«Todo esto es lo que está de por medio ahora, pero no crean que es un asunto decisivo. ¿Por qué no es decisivo? Porque no depende de esa ley que haya democracia en México, depende del pueblo»

Andrés Manuel López Obrador