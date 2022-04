Indagatorias sobre Debanhi no son persistentes, padre busca respuestas

El padre de Debanhi Escobar, hace unos minutos en conferencia de prensa cuestionó, cómo llegó el cuerpo de su hija «¿lo sembraron?, ¿cómo llegó?, ella no se pudo subir a la barda».

«Esto no es un circo. Mi hija está muerta. Ahorita voy con Samuel. Cuatro veces la han cateado (la zona donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi) y ¿por qué a la quinta a parece’. Pregunta ¿lo sembraron? No se pudo haber subido a la barda ella», así lo refirió El Universal, y de tal manera se refutó la versión de que Debanhi se cayó a la cisterna.

Mario Escobar expresó su decepción hacía las amigas de Debanhi, de las cuales se ha dicho que la dejaron sola en la carretera.

«No son amigas. Las amigas no se dejan. Las amigas no dejan a una persona en la calle. Los amigos, si ves que está mal una persona, esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar y al día siguiente si quieres ya no sales con ella. Amigos esos no son.



Debanhi se enojó porque la estaban acosando sexualmente. Fue raro que no hayan salido videos. Si estamos en un mundo globalizado de redes sociales. Y señaló como «raro que en esta zona no haya salido ni un video.



Que lo juzgue la sociedad porque el fiscal me dice que no hay delito qué perseguir. Hay muchas inconsistencias».