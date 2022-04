Indignación en México por el feminicidio de Victoria Guadalupe, una menor de 6 años

Con profundo dolor, indignación y rabia exigimos justicia por el feminicidio de Victoria Guadalupe.

¡YA BASTA!

LAS NIÑAS 👧🏻👧🏼👧🏽👧🏾👧🏿👧

🚫 NO SE TOCAN

🚫 NO SE VIOLAN

🚫 NO SE MATAN! #JusticiaparaVictoriaGuadalupe #LasNiñasNoSeTocan#NiUnaMenos#QuerétaroFeminicida pic.twitter.com/Xlc4VrBPFd