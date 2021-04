INE no caerá en provocaciones, afirma Lorenzo Córdova

Por Lorena Vázquez

La política no descansa y menos en temporada electoral. Este día, el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que el Instituto Nacional Electoral, (INE), no se enganchará a descalificaciones de parcialidad, por quienes buscan imponer un discurso de que “las elecciones son un problema”, expresó

“Alguien quiere construir la idea de que las elecciones son un problema, pero eso es producto de la irresponsabilidad y cortedad de miras (…), lo peor es jugar ese juego perverso de esa profecía que se autocumple” Lorenzo Córdova Vianello

Consejero presidente del INE

Córdova Vianello dijo que el INE no va a caer en provocaciones. Reiteró que el INE es el árbitro y no se confronta con nadie, ni va a caer en la trampa de la acusación de fraude, y de que no hay cancha pareja; actuará bajo la legalidad.

Horas antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), sesionara para resolver el tema respecto a la candidatura a gobernador, de Guerrero, de Félix Salgado Macedonio, Lorenzo Córdova adelantó que acatarán cualquier sentido de la resolución.

Diferencias entre el Tribunal y el INE

Córdova comentó que el tribunal es un órgano que puede interpretar la constitucionalidad de las leyes. El INE sólo aplica lo que marca la ley, y ésta dice que si no se entrega el informe de gastos de precampaña se debe retirar la candidatura. No hay graduaciones en la sanción.

El árbitro electoral no se amedrenta

El consejero presidente del INE recalcó que no caerán en la trampa de quienes lanzan anzuelos para querer confrontarse con el árbitro, con la intención de amedrentarlo. También aprovechó para informar que el costo de las medidas sanitarias para asegurar el entorno de la elección ascenderá a 350 millones de pesos.

5. El @INEMexico no sólo es el organizador de los comicios, sino el árbitro de la contienda política. En el proceso electoral más grande de la historia, hará valer la Constitución, las leyes electorales y los lineamientos aprobados de forma colegiada en el Consejo General. pic.twitter.com/KWyrileTpc — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) April 6, 2021

INE tiene oportunidad de reivindicarse: Macedonio

También te contamos que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, dijo que los órganos electorales de los estados son tratados como «menores de edad», por el Instituto Nacional Electoral, el cual tiene la oportunidad de reivindicarse y convertirse nuevamente en un árbitro confiable, opinó.

También reveló que la caravana que se dirige a la Ciudad de México será encabezada por el secretario general de Morena, Marcial Rodríguez, y el dirigente nacional del mismo partido, Mario Delgado.

En este contingente, el exalcalde de Acapulco realizó una escala en Chilpancingo, en donde fue abordado por reporteros, a quienes les manifestó que no es correcto que el INE trate como menores de edad a los institutos electorales de los estados, ya que eso resta autonomía.

Afirmó que quien debería tener en sus manos la fiscalización del proceso, en lo que se refiere a la elección de gobernador, es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (Iepcgro).

Desde su perspectiva, urge reformar la legislación electoral federal, para efecto de acotar las atribuciones del INE y dotar de mayor autonomía a los órganos electorales locales.

Insistió en que el INE ya cumplió su ciclo y que debe desaparecer para dar paso a un instituto más confiable.

Félix Salgado Macedonio afirmó que el INE no le puede quitar la candidatura, y desestimó la posibilidad de sustituirlo.

“No hay plan “B”, vamos por la restitución de nuestra candidatura, y vamos al INE, y todo el movimiento es pacífico, no es con violencia, es una expresión del pueblo” Félix Salgado Macedonio

Exalcalde de Acapulco

Morena, responsable de problemas en México: PAN

Para cerrar con las notas electorales de este sábado, te informamos que el dirigente del Partido Acción Nacional, (PAN), Marko Cortés, estuvo en Mérida para apoyar al candidato a esta alcaldía, Renán Barrera Concha, quien busca permanecer por tercera ocasión en el cargo, a través de la reelección.

Durante el inicio de campaña de Barrera, el dirigente panista insistió a la gente en el evento, que no vote por Morena, pues “son los responsables de los problemas que tiene el país”.

“Todo lo que toca Morena lo echa a perder… para ellos es más fácil destruir, que construir” Marko Cortés

Dirigente nacional del PAN

Marko Cortés aseguró que Morena terminó con el Seguro Popular solo por razones ideológicas, lo que ha ocasionado “un gran desabasto de medicinas”.